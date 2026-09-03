Así es como TikTok combatirá el contenido relacionado con grupos armados ilegales en Colombia

“En TikTok, la seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad. Compartimos las medidas que tomamos para identificar, limitar y eliminar contenido relacionado con grupos armados ilegales”.

Así comienza el documento que la red social le compartió a SEMANA, en el cual asevera que se toma “muy en serio el uso indebido de las plataformas digitales por parte de grupos armados ilegales”.

Esta decisión se suma a la decisión de Meta (matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp) el pasado 27 de agosto, cuando comunicó que tumbó miles de redes asociadas, según su análisis, a organizaciones criminales, una de ellas ligada a la frontera colombovenezolana.

Por el lado de Tiktok, la información compartida con este medio reconoce que ”los actores maliciosos adaptan continuamente sus tácticas, en particular mediante el uso de emojis, lenguaje codificado y comportamientos cambiantes, lo que puede dificultar la detección“ de estos agentes.

De ahí que afirme que fortalece sus sistemas, mejora la aplicación de sus políticas y limita la difusión de este tipo de contenido, para responder a estas tácticas en evolución.

Tiktok Foto: Tiktok

Por eso, según la compañía, en su compromiso por mantener la plataforma como “un espacio seguro, auténtico y creativo para todas las personas”, trabaja para detectar y eliminar cuentas, contenido y términos de búsqueda que infringen las normas.

Esta tarea la adelanta “a través de tecnologías avanzadas de moderación, equipos especializados en seguridad y la colaboración activa con autoridades y organizaciones expertas”.

Esta decisión se enmarca en un contexto de desafío multisectorial, “altamente dinámico y en constante evolución”, que exige implementar estrategias proactivas que combine tecnología y revisión humana para identificar patrones emergentes y actuar a gran escala.

Estas son las medidas específicas que tomó Tiktok.

Moderación y recomendación de contenido

Las Normas de la Comunidad de Tiktok establecen que no se permite la presencia de organizaciones o personas violentas y mensajes de odio en nuestra plataforma.

Estos actores incluyen entidades extremistas violentas, organizaciones criminales violentas, organizaciones políticas violentas, organizaciones que incitan al odio y personas responsables de violencia masiva o serial.

Para garantizar una aplicación eficaz, los videos que se suben a TikTok son revisados primero por la tecnología automatizada de moderación, que identifica posibles infracciones a las normas.

Cuando se detecta una infracción, el contenido se canaliza a equipos especializados en seguridad para una revisión adicional o se elimina automáticamente cuando existe un alto grado de certeza de que se ha producido una infracción.

Cuando reciben solicitudes para eliminar o restringir contenido a través del Centro de Ayuda o de canales legales, el contenido se revisa de conformidad con las Normas de la Comunidad, los Términos de Servicio y la legislación local aplicable. Si el contenido infringe los estándares, restringen y/o eliminan la disponibilidad del contenido reportado y suspenden las cuentas asociadas.

Actualiza también, periódicamente, sus Normas para hacerlas más claras y responder mejor a los riesgos emergentes, incorporando la retroalimentación de creadores, especialistas y organizaciones, así como el aprendizaje obtenido a partir de nuestras acciones de cumplimiento y de los patrones de uso indebido que identificamos.

Asimismo, fortalece la orientación a sus equipos de moderación, su capacitación y las tecnologías que utiliza para aplicar sus políticas de manera consistente y a gran escala.

TikTok está diseñado para facilitar el descubrimiento de contenido, al tiempo que ofrece a las personas herramientas para controlar su experiencia en la plataforma, incluidas funciones que les permiten personalizar el contenido que aparece en el feed Para Ti.

Según la compañía, en su compromiso por mantener la plataforma como “un espacio seguro, auténtico y creativo para todas las personas”, trabaja para detectar y eliminar cuentas, contenido y términos de búsqueda que infringen las normas. Foto: tiktok

Reporte de Transparencia

El objetivo es eliminar el contenido que infringe las normas antes de que sea visto por la comunidad. Entre enero y marzo de 2026, Tiktok eliminó el 99,3 % de los videos que infringían sus políticas a nivel global, y el 94,4 % fue retirado en un plazo menor a 24 horas.

Este trabajo es especialmente relevante en Colombia y en toda América Latina, donde continúa adaptando sus sistemas frente a las tácticas de evasión en constante evolución utilizadas por actores malintencionados.

En Colombia, durante el mismo periodo, Tiktok eliminó el 99,4 % del contenido que infringía su política sobre Organizaciones e Individuos que fomenten la violencia o el odio antes de que fuera reportado. Esto se puede revisar en los reportes trimestrales de transparencia sobre cumplimiento a las Normas de la comunidad.

Colaboración con autoridades y organizaciones expertas

Tiktok asegura que trabaja de manera cercana con autoridades competentes y organizaciones especializadas a nivel local. Las solicitudes de las autoridades son atendidas por nuestros equipos especializados en menos de 24 horas y se responden de conformidad con nuestras directrices públicas. Esto incluye a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), entre otras entidades.

En seguimiento a los compromisos acordados con la ministra TIC, Alexandra Falla, TikTok implementó de manera inmediata un canal dedicado para que el MinTIC pueda reportar directamente contenido y cuentas posiblemente relacionadas con grupos armados ilegales y/o posible reclutamiento. Esta iniciativa forma parte del compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades colombianas y responder de manera ágil ante las tácticas en constante evolución utilizadas por actores malintencionados.

Búsquedas restringidas

Tiktok insiste a su comunidad en consultar las Normas de la Comunidad cuando busca determinados términos relacionados con grupos armados ilegales, como se muestra en la primera imagen. Esta medida tiene como objetivo limitar la visibilidad de este tipo de contenido y reducir el riesgo de uso indebido de la plataforma.

Como medida proactiva complementaria, en Colombia se han restringido una variedad de términos de búsqueda relacionados con grupos armados ilegales.

Protección a adolescentes

El marco de protección para adolescentes incluye políticas sólidas, funciones de seguridad integradas en la plataforma y recursos educativos, como la Guía para Madres, Padres y Tutores, lanzada en Colombia en colaboración con el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados (ICMEC).

Cuando se identifica que una cuenta pertenece a una persona menor de 13 años (o de la edad mínima establecida en la jurisdicción correspondiente), la elimina. Además, para las personas menores de 18 años aplica protecciones adicionales, con más de 50 funciones de seguridad activadas de forma predeterminada.

Durante el primer trimestre de 2026, los procesos de verificación de edad permitieron eliminar más de 25 millones de cuentas que no cumplían la edad mínima requerida a nivel global.

Asimismo, es necesario tener 16 años o más para utilizar los mensajes directos en TikTok. Las personas menores de 16 años no tienen acceso a mensajes directos ni a chats grupales (donde esta función está disponible).

Además, madres, padres y tutores cuentan con herramientas adicionales de supervisión a través de nuestra herramienta de Sincronización Familiar.

Cuando se identifica que una cuenta pertenece a una persona menor de 13 años (o de la edad mínima establecida en la jurisdicción correspondiente), la elimina. Foto: tiktok

El compromiso de Tiktok

Tiktok le aseguró a este medio:

“La seguridad es un esfuerzo continuo y en constante evolución. Sabemos que los grupos criminales adaptan permanentemente sus tácticas y buscan aprovechar múltiples espacios, tanto dentro como fuera del entorno digital, para operar y captar personas vulnerables. Por ello, seguiremos fortaleciendo nuestras tecnologías, equipos especializados y la colaboración con autoridades, organizaciones expertas y otros actores del ecosistema para mejorar nuestras capacidades de detección y respuesta.

“Si bien ninguna plataforma puede resolver por sí sola un fenómeno tan complejo, creemos que la cooperación sostenida entre la industria tecnológica, los gobiernos, las autoridades y la sociedad civil es fundamental para generar un impacto duradero. A medida que los riesgos evolucionan, desde TikTok seguiremos evolucionando nuestras herramientas, políticas y colaboraciones para prevenir el uso indebido de nuestra plataforma y proteger a nuestra comunidad”.