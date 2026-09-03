Pilas con cómo conecta los electrodomésticos: este peligroso error podría provocar un incendio en su casa

Cuando se habla de electrodomésticos, lo primero que viene a la mente es la comodidad que aportan en la vida diaria. Ya sea para cocinar, limpiar, trabajar o hacer ejercicio, estos equipos se han vuelto indispensables gracias a los avances tecnológicos que los han convertido en dispositivos cada vez más inteligentes y eficientes.

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Sin embargo, es importante conectarlos correctamente, ya que un simple error puede provocar desde fallas en los equipos hasta accidentes relacionados con la instalación eléctrica.

Algunos electrodomésticos tienen un consumo energético tan elevado que, si se conectan a un enchufe inadecuado o comparten una misma toma con otros aparatos de alta potencia, pueden generar sobrecalentamientos, dañar el sistema eléctrico e incluso aumentar el riesgo de incendio.

Esta precaución cobra aún más importancia cuando se utilizan regletas eléctricas. Aunque son una solución práctica para conectar varios dispositivos en lugares con pocas tomas de corriente, su uso requiere seguir las recomendaciones del fabricante para evitar sobrecargas.

La comodidad de los electrodomésticos también exige un uso seguro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según MMT Seguros, una de las principales medidas de prevención es comprobar la capacidad máxima de la extensión antes de utilizarla y evitar conectar varios electrodomésticos de alto consumo al mismo tiempo.

Aparatos como la nevera, la lavadora, el lavavajillas o el aire acondicionado deben conectarse siempre directamente a la toma de la pared, dado que requieren una alimentación estable y una mayor capacidad de carga.

También es aconsejable optar por regletas con protección contra sobrecargas e interruptor de encendido, porque permiten cortar el suministro eléctrico cuando los dispositivos no están en uso y ayudan a reducir el consumo fantasma.

El problema aparece cuando varios aparatos de alto consumo comparten la misma regleta. Foto: Getty Images

Además, conviene revisar periódicamente el estado de los cables. Si presentan desgaste, grietas o señales de calentamiento, lo más seguro es reemplazarlos de inmediato.

Como medida adicional, se recomienda desconectarlas cuando no se estén utilizando, mantenerlas alejadas del alcance de los niños y, en el caso de necesitar una extensión permanente, sustituir los prolongadores por canaletas eléctricas.