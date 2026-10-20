Apple está a punto de lanzar un MacBook Pro con pantalla táctil: fecha y hora para ver el nuevo evento

El catálogo de computadores de Apple podría experimentar una de sus transformaciones más llamativas en los próximos días.

La empresa convocó a una nueva presentación para el miércoles 28 de octubre, una cita en la que los portátiles serían los protagonistas y que podría marcar la llegada de una función inédita a los MacBook Pro: la posibilidad de interactuar directamente con la pantalla mediante el tacto.

El nuevo iPhone Duo podría darle una sorpresa desagradable si algo sale mal

La atención está puesta en cómo Apple podría transformar la experiencia de uso de sus computadores. Según información de Bloomberg, citada por Europa Press, la compañía estaría trabajando en nuevos modelos de MacBook Pro con pantallas OLED y una interfaz renovada que permitiría incorporar controles táctiles.

El encuentro tendrá lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, a las 12:00 del mediodía, hora colombiana.

Imagen de referencia de un MacBook de Apple. Foto: Getty Images

Entre las novedades contempladas estaría la inclusión de recursos visuales similares a la Dynamic Island de los iPhone, aunque todavía se espera una confirmación oficial sobre estas características.

La convocatoria fue difundida por Greg Joswiak, directivo sénior de Marketing de Apple, mediante su cuenta en X. El mensaje incluyó la frase ‘Pro and Tell’, una referencia que apunta a los productos de la familia profesional de la marca y refuerza las expectativas sobre una renovación de sus equipos portátiles.

Sin embargo, el posible computador táctil no sería el único anuncio de la jornada. Apple también tendría entre sus planes un MacBook Pro de menor precio, impulsado por el procesador M6. Este lanzamiento ampliaría las opciones para quienes buscan acceder a un portátil de la compañía sin tener que optar por las configuraciones más costosas.

La renovación podría extenderse a otras categorías del catálogo. De acuerdo con el mismo medio, la empresa estaría preparando una actualización del iMac y una nueva versión del iPad mini, con cambios en el diseño y mejoras en la pantalla.

Logo de Apple sobre fondo negro. Foto: Getty Images

Esta presentación se produce después de otros anuncios de Apple relacionados con su ecosistema para el hogar conectado, entre ellos la pantalla inteligente Apple HomeView, los HomePod mini 2, el Apple TV 4K y los dispositivos de Apple Home Collection, como cámaras, cerraduras y termostatos.

Por ahora, los detalles sobre los productos que finalmente aparecerán en el evento siguen pendientes de confirmación. La atención estará puesta, especialmente, en si Apple introduce los controles táctiles en sus portátiles y en qué medida estos cambios modificarían la experiencia tradicional de los computadores Mac.