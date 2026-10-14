El nuevo iPhone Duo podría darle una sorpresa desagradable si algo sale mal

Comprar un teléfono de alta gama supone una inversión considerable, pero el gasto no necesariamente termina al momento de adquirirlo. En el caso del iPhone Duo, el nuevo dispositivo plegable de Apple, un accidente podría convertirse en un problema para el bolsillo, especialmente para quienes no cuentan con un plan de protección.

El iPhone Duo tendría cinco funciones ocultas que Apple todavía no ha revelado

La compañía publicó en su página oficial las tarifas estimadas para reparar este modelo sin AppleCare+, su servicio de cobertura adicional. Los valores muestran que el costo de solucionar ciertos daños puede acercarse al precio de otro celular nuevo.

Un accidente podría cambiar las cuentas

El diseño plegable del iPhone Duo incorpora dos pantallas: una exterior, que permite utilizar el dispositivo cuando está cerrado, y otra interior, de mayor tamaño, que queda expuesta al desplegarlo. Los daños en estos componentes figuran entre las reparaciones más costosas.

Según las tarifas publicadas por Apple para Estados Unidos y España, reemplazar o reparar la pantalla interior cuesta 999 dólares o 1.149 euros, respectivamente. Si el equipo presenta otros daños que requieren una intervención más amplia, el valor asciende a 1.499 dólares o 1.719 euros.

Apple publicó las tarifas para reparar el iPhone Duo en dos mercados y las diferencias dependen del daño. Foto: Apple

En contraste, reparar la batería tiene un precio estimado de 229 dólares en Estados Unidos y 269 euros en España. Los daños en el vidrio trasero cuestan 199 dólares o 219 euros, mientras que los de la cámara posterior alcanzan los 229 dólares o 269 euros.

Las cifras son especialmente relevantes si se tiene en cuenta que el iPhone Duo parte de los 1.999 dólares en Estados Unidos y los 2.399 euros en España.

La alternativa para reducir el gasto

Apple también ofrece AppleCare+, un plan de protección que aparece como alternativa para reducir el gasto en reparaciones en los mercados donde está disponible.

Según las condiciones publicadas para ese mercado, la reparación de la batería no tiene un costo adicional cuando se cumplen los requisitos del servicio.

Por ahora, los valores citados corresponden a los mercados estadounidense y español. No deben tomarse como tarifas confirmadas para Colombia, donde será necesario consultar las condiciones y los precios locales de reparación.