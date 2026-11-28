WhatsApp continúa incorporando herramientas para hacer más dinámicas las conversaciones entre sus usuarios. En esta ocasión, la aplicación de mensajería prepara una novedad que busca transformar la manera en que las personas utilizan uno de los recursos más populares de los chats.

Enviar mensajes aunque el celular esté apagado o sin batería: WhatsApp sorprende con una función que muchos esperaban

Se trata de los stickers con sonido, una función que permitirá acompañar imágenes y animaciones con fragmentos de audio. Así, las personas podrán compartir pegatinas que, además de representar una expresión, emoción o situación, reproduzcan una voz, una frase o un efecto sonoro.

Con esta característica, la plataforma busca ampliar las posibilidades de comunicación y ofrecer nuevas formas de interactuar. Hasta ahora, los stickers tradicionales se habían limitado a imágenes estáticas o animadas, por lo que la incorporación de audio representa una alternativa adicional para personalizar los mensajes.

¿Por qué no puede enviar stickers con sonido por WhatsApp?

Aunque esta novedad ha despertado el interés de los usuarios, no todos pueden acceder a ella por el momento. Esto se debe a que WhatsApp está implementando la función de manera gradual, por lo que su disponibilidad puede variar entre cuentas.

Imagen de referencia de logo de WhatsApp. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En ese sentido, tener instalada la misma versión de la aplicación o utilizar teléfonos similares no significa necesariamente que dos personas puedan acceder a las mismas herramientas. La compañía habilita algunas novedades por etapas, de modo que estas llegan progresivamente a su comunidad.

¿Qué hacer si no aparecen los stickers con sonido?

Quienes todavía no encuentran esta alternativa pueden comenzar por comprobar si tienen actualizaciones pendientes en Google Play Store o App Store. También pueden ingresar a cualquier conversación, abrir el apartado de stickers y revisar si ya está disponible la opción para crear o compartir pegatinas con audio.

Imagen de referencia de stickers de WhatsApp. Foto: Semana - Getty - Tenor

Si la herramienta no aparece, lo más probable es que todavía no haya sido habilitada en su cuenta. En ese caso, la única alternativa es esperar a que WhatsApp amplíe su disponibilidad.

Cabe aclarar que actualizar o reinstalar la aplicación no garantiza el acceso inmediato a esta característica, pues su activación también depende del despliegue que realiza Meta

Por la misma razón, se recomienda evitar la descarga de aplicaciones externas que prometan habilitar los stickers con sonido, ya que podrían comprometer la seguridad y la privacidad del dispositivo.