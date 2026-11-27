El 2026 ha estado marcado por condiciones meteorológicas extremas, en parte relacionadas con el fenómeno de El Niño. Este evento también ha provocado diferencias significativas en la actividad ciclónica de los océanos, con comportamientos muy inusuales.

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Mientras el Pacífico oriental y central registraron cifras récord de tormentas y huracanes intensos, el Atlántico tuvo una temporada más tranquila de lo habitual. Esta diferencia estuvo influenciada por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, que alteró las condiciones para la formación y el desplazamiento de los ciclones tropicales.

Una actividad intensa en el Pacífico

Según el balance de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), publicado el 24 de noviembre, el Pacífico registró una actividad récord, mientras que el Atlántico tuvo cifras inferiores a sus promedios históricos.

En el Atlántico se formaron apenas 10 tormentas con nombre, de las cuales una alcanzó la categoría de huracán mayor. Por el contrario, el Pacífico oriental contabilizó 20 tormentas, 10 huracanes y ocho de gran intensidad, superando los registros habituales de esa cuenca.

Hawái también vivió una temporada especialmente complicada, con el impacto de los huracanes Lala y Lowell y largos períodos bajo alertas ciclónicas. Además, la Energía Ciclónica Acumulada (ACE), indicador que mide la intensidad y duración de estos sistemas, alcanzó niveles récord en las cuencas del Pacífico, reflejando la fuerza de la actividad registrada.

“La cuenca del Pacífico central y oriental experimentó la temporada de huracanes más activa de su historia”, señaló la NOAA.

Imagen de referencia de ubicación del Océano Pacífico. Foto: Getty Images

Además, la La Energía Ciclónica Acumulada (ACE) de las cuencas del Pacífico oriental y central llegó a 359,5, superando la marca histórica de 318 establecida en 2018.

Por su parte, el director del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, Ken Graham, advirtió que, “a pesar de haber sido una temporada relativamente tranquila en general, esta temporada de huracanes fue un claro ejemplo del mensaje que solemos repetir: basta con una sola tormenta para que sea una mala temporada”.

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Las proyecciones climáticas para el futuro

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose, según el último informe de la NOAA, publicado el 12 de noviembre. Las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial registraron anomalías superiores a los 4 °C, que además se extendieron hacia el oeste, reflejando una mayor intensidad del evento.

Los indicadores oceánicos también mostraron un aumento significativo. La región Niño-3.4 alcanzó los +2,5 °C, mientras que Niño-3 llegó a +3,6 °C y Niño-1+2 registró +4,4 °C. Estas cifras evidencian el calentamiento excepcional de las aguas del Pacífico.

El fenómeno podría superar un récord climático que se mantiene desde hace casi 150 años. Foto: @RyanWeather / Getty Images

Ante este panorama, la NOAA estima en un 60% la probabilidad de que se presente un episodio histórico, capaz de superar la intensidad de los eventos de El Niño registrados desde 1950. Además, las proyecciones apuntan a que el fenómeno podría prolongarse durante los primeros meses de 2027 y alcanzar niveles extraordinarios.

Su influencia también podría modificar las condiciones climáticas de América Latina. Se esperan lluvias por encima de lo habitual en el sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, así como en las costas de Ecuador y Perú. En otras zonas, por el contrario, podrían predominar períodos más secos.