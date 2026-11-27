A más de 1.700 metros bajo la superficie del mar Rojo existe un entorno que parece desafiar las condiciones necesarias para la vida. Allí, un grupo de investigadores identificó unos depósitos de agua extremadamente salada, sin oxígeno y con una característica inesperada: albergan comunidades de microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que serían mortales para muchas otras formas de vida.

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El descubrimiento fue realizado por científicos de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y Terrestres de la Universidad de Miami, en colaboración con la organización OceanX. Los investigadores localizaron estas formaciones en el golfo de Aqaba, una zona situada al norte del mar Rojo, mediante un vehículo submarino controlado a distancia desde el buque de investigación OceanXplorer.

Para Sam Purkis, profesor y director del Departamento de Geociencias Marinas de esa universidad, estudiar estos ambientes puede ser fundamental para comprender hasta dónde puede llegar la vida.

“Hasta que no comprendamos los límites de la vida en la Tierra, será difícil determinar si otros planetas pueden albergar seres vivos”, afirmó el investigador.

El entorno extremo que podría dar pistas sobre otros planetas

Estas formaciones son conocidas como pozas o lagunas de salmuera. Se trata de acumulaciones de agua con cantidades extraordinariamente elevadas de sal que permanecen en depresiones del fondo marino.

Su composición química y la ausencia total de oxígeno las convierten en algunos de los ambientes más difíciles para la supervivencia de organismos.

Sin embargo, los microorganismos que habitan estos lugares han demostrado que existen formas de vida capaces de adaptarse a condiciones poco habituales. Para los científicos, conocer cómo sobreviven puede ayudar a orientar investigaciones sobre posibles organismos en otros lugares del sistema solar y del universo.

Sam Purkis explicó que el hallazgo podría ayudar a establecer en qué condiciones es posible la vida fuera de la Tierra. Foto: @OceanX

Purkis destacó el alcance de este hallazgo y su utilidad para futuras exploraciones: “Nuestro descubrimiento de una rica comunidad de microbios que sobreviven en entornos extremos puede ayudarnos a delimitar los límites de la vida en la Tierra y puede aplicarse a la búsqueda de vida en otros lugares de nuestro sistema solar y más allá”.

Un archivo natural de antiguos desastres

El interés de estas pozas no termina en la biología. Sus condiciones también permiten conservar materiales que sirven para reconstruir acontecimientos ocurridos hace miles de años.

Debido a la elevada salinidad y a la falta de oxígeno, los sedimentos permanecen protegidos de organismos que normalmente remueven el fondo marino. De esta manera, pueden conservar señales de antiguos terremotos, inundaciones repentinas y tsunamis registrados en el golfo de Aqaba.

De hecho, Purkis y otros investigadores habían identificado previamente evidencias de un deslizamiento submarino ocurrido hace unos 500 años, que probablemente provocó un tsunami de considerable magnitud.