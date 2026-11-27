La jornada de descuentos del Black Friday, este viernes 27 de noviembre, no solo representa una oportunidad para encontrar productos a menor precio. También puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes para engañar a quienes realizan compras por internet. Ante este panorama, la Policía Nacional advirtió sobre el uso de inteligencia artificial para cometer fraudes y suplantar a empresas y personas reconocidas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la institución pidió a los ciudadanos extremar las precauciones al realizar compras por internet, especialmente ante la circulación de promociones que podrían ser fraudulentas.

La alerta estuvo acompañada por un video del Centro Cibernético Policial, en el que uno de sus representantes explicó cuáles son los riesgos que podrían presentarse durante esta jornada comercial.

Black Friday y Cyber Monday: cómo usar la inteligencia artificial para encontrar las mejores ofertas durante estos días

La inteligencia artificial podría aumentar los intentos de estafa durante el Black Friday

Uno de los principales motivos de preocupación es el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los delincuentes para crear páginas que imitan a comercios electrónicos y entidades financieras.

En el video, el representante del Centro Cibernético Policial explicó que estas prácticas pueden poner en riesgo tanto la información personal como el dinero de los compradores.

“En esta época de Black Friday, la Policía Nacional de Colombia, a través del Centro Cibernético Policial, quiere alertar a todos los ciudadanos para que no vayan a ser víctimas de estos esquemas que seguramente se van a incrementar a partir de la inteligencia artificial”, señaló el uniformado.

La Policía advirtió que los fraudes con inteligencia artificial podrían aumentar durante la jornada de descuentos del 27 de noviembre. Foto: Policía de Colombia / Getty Images

La institución también advirtió sobre la circulación de enlaces que pueden conducir a páginas fraudulentas. Estos pueden llegar a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos.

Por esa razón, el representante policial insistió en la importancia de comprobar que las páginas utilizadas para hacer compras, transferencias y pagos correspondan realmente a los canales oficiales de cada establecimiento.

Videos y voces falsas: otra de las trampas que preocupa a la Policía

El uso de los llamados deepfakes también forma parte de las advertencias. Se trata de contenidos manipulados con inteligencia artificial que permiten modificar imágenes o reproducir voces para hacer creer que una persona ha dicho algo que nunca expresó.

Según explicó el representante del Centro Cibernético Policial, esta tecnología puede utilizarse para suplantar a figuras reconocidas y promocionar productos o servicios durante la jornada de descuentos.

Las falsas páginas de tiendas, los mensajes con enlaces peligrosos y las voces manipuladas pueden esconder intentos de estafa. Foto: Getty Images

“De igual forma, hay que tener mucho cuidado con esta modalidad delictiva del deepfake que está suplantando, además de imágenes, también las voces de personas muy reconocidas, en donde puedan estar siendo instrumentalizadas para la venta de este tipo de bienes y servicios en esta época de Black Friday”, indicó.

De esta manera, las advertencias de la Policía se concentran en tres mecanismos que pueden poner en riesgo a los compradores:

Páginas web falsas: imitan comercios electrónicos y entidades financieras para obtener información personal y comprometer el dinero de los usuarios. Enlaces fraudulentos: llegan por redes sociales, aplicaciones de mensajería y correos electrónicos para dirigir a las personas hacia páginas que imitan sitios oficiales. Deepfakes: manipulan imágenes y voces de personas reconocidas para promocionar productos y ofertas engañosas.

¿Dónde denunciar una estafa durante el Black Friday?

La Policía Nacional invitó a los ciudadanos a que identifiquen una actividad sospechosa o sean víctimas de un delito informático y reporten el caso mediante sus canales oficiales.

La institución habilitó el correo ciber@policia.gov.co y la línea de WhatsApp 323 273 3411. También señaló que cuenta con atención especializada las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de personal capacitado para recibir estos reportes.

Las autoridades recomiendan verificar los sitios web antes de realizar cualquier pago, desconfiar de enlaces sospechosos y no dar por auténticos los videos o audios que promocionen descuentos, incluso cuando parezcan provenir de personas conocidas.