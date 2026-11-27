Un misterioso objeto identificado como 1998 KY26 podría convertirse en el próximo destino de una nave espacial de la NASA. La propuesta fue presentada por el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, quien considera que sus características merecen una investigación más cercana para determinar qué hay detrás de su comportamiento.

Incertidumbre científica por el objeto 1998 KY26 que se acerca a la Tierra: astrofísico reta a la Nasa, “no es un asteroide”

La iniciativa contempla utilizar la nave OSIRIS-APEX, que actualmente tiene como objetivo estudiar el asteroide Apophis en 2029. Loeb plantea que, una vez termine esa misión científica, la sonda podría modificar su recorrido para encontrarse con 1998 KY26 en junio de 2037.

El objeto 1998 KY26 podría ser investigado por una nave de la NASA en junio de 2037. Foto: NASA's JPL Digital Image Animation Laboratory

El investigador explicó que el objeto resulta especialmente interesante por sus características: “El misterioso objeto 1998 KY26, clasificado como un ‘cometa oscuro’ debido a sus múltiples propiedades inusuales, resulta sumamente atractivo como objetivo para una misión espacial”.

La NASA podría cambiar la trayectoria de una de sus naves para llegar al objeto

La propuesta fue desarrollada por Loeb junto con Adam Hibberd. Según sus cálculos, OSIRIS-APEX necesitaría una maniobra principal en febrero de 2034 y un ajuste adicional durante su recorrido. También aprovecharía la gravedad terrestre para modificar su trayectoria.

El plan contempla que el encuentro se produzca el 25 de junio de 2037, cuando la nave pasaría cerca del objeto a una velocidad relativa de 5,6 kilómetros por segundo.

La trayectoria propuesta para OSIRIS-APEX incluye una maniobra de asistencia gravitatoria de la Tierra. Foto: A. Hibberd y A. Loeb, 2026

Loeb sostiene que el combustible disponible permitiría realizar la maniobra. Sin embargo, aclaró que la decisión dependerá del equipo de la NASA y de factores como el presupuesto, la duración de las operaciones y las condiciones técnicas de la nave.

“Corresponde al equipo de la NASA responsable decidir si esto es factible en el contexto del presupuesto, la logística, la vida útil de la nave espacial y el requisito de ΔV”, explicó el astrofísico.

Avi Loeb cree que el objeto podría tener un origen diferente

La propuesta también está relacionada con una hipótesis que Loeb ha defendido en sus investigaciones: 1998 KY26 podría ser la antigua sonda soviética Phobos 1, que desapareció después de sufrir un fallo en 1988.

El científico señala que la trayectoria del objeto guarda similitudes con la de aquella misión y que algunas de sus características podrían explicarse por la presencia de paneles solares que reflejan la luz.

Avi Loeb plantea que 1998 KY26 podría ser la sonda soviética Phobos 1, desaparecida en 1988. Foto: Lotem Loeb / Getty Images

Entre los aspectos que destaca están: su rotación de apenas 5,35 minutos, su diámetro aproximado de 10 metros y su capacidad para reflejar el 52 % de la luz solar.

Además, Loeb sostiene que el objeto presenta aceleraciones que no pueden explicarse únicamente por la gravedad y que no se han detectado emisiones de gas o polvo propias de un cometa.

“Un sobrevuelo es probablemente la única forma de explicar sus diversas características misteriosas”, afirmó.

Por ahora, la posible relación con Phobos 1 no está demostrada y no existe confirmación de que 1998 KY26 sea una estructura artificial. La misión que propone Loeb tampoco ha sido aprobada por la NASA.