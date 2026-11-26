Durante miles de años, una masa de hielo del Ártico canadiense comenzó a recuperar terreno, en un proceso que podría haber marcado el inicio de una nueva glaciación; sin embargo, un cambio de temperatura habría definido un nuevo rumbo.

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La historia quedó al descubierto gracias a una investigación que analizó restos de vegetación conservados bajo el hielo del casquete glaciar de Barnes, en Canadá. Los resultados sugieren que el calentamiento global interrumpió un proceso natural de enfriamiento que ya estaba en marcha, aunque todavía se encontraba en sus primeras etapas.

Un antiguo hielo conservaba las pistas de un cambio climático

El equipo científico, encabezado por Nicolás Young y Joerg Schaefer, geoquímicos del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Escuela del Clima de Columbia, reconstruyó los cambios de una antigua capa de hielo conocida como Laurentide.

Esta enorme formación cubrió buena parte de Canadá y el norte de Estados Unidos durante miles de años. Aunque desapareció casi por completo, dejó un último vestigio en el casquete glaciar de Barnes, ubicado en la isla de Baffin.

Para conocer su evolución, los investigadores examinaron plantas que habían quedado sepultadas cuando el hielo avanzó sobre el terreno. Mediante la datación por radiocarbono, una técnica que permite calcular la antigüedad de restos orgánicos, establecieron cuándo había ocurrido ese proceso.

Nicolás Young y Joerg Schaefer encabezaron la investigación que reconstruyó la historia de una antigua capa de hielo en Norteamérica. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Los resultados apuntaron a que el hielo alcanzó su menor extensión hace unos 3.000 años y comenzó a crecer nuevamente alrededor de un milenio después.

“Si se repite este proceso suficientes veces, se puede elaborar una cronología del avance sistemático de ese margen de hielo sobre las plantas. En realidad, se está haciendo un seguimiento de la expansión de ese margen de hielo”, explicó Young.

El aumento de las temperaturas cambió el rumbo del fenómeno

La expansión del hielo no llegó a consolidarse. Desde la década de 1960, el casquete glaciar de Barnes comenzó a perder más hielo durante los meses cálidos del que podía recuperar con las nevadas del invierno. Así, la tendencia de crecimiento se convirtió en un retroceso.

Young describió el cambio con una frase que resume el hallazgo: “Apenas comenzaba, todo era normal, la siguiente glaciación estaba a punto de producirse... y, sin embargo, se detuvo”. El investigador agregó que se trata de “un ejemplo muy contundente de cómo hemos alterado el sistema”.

El 20 de noviembre de 2026, el planeta registró una anomalía térmica de 2,12 grados Celsius. Foto: Climate Pulse

El científico también recordó que en la década de 1970 algunos investigadores plantearon la posibilidad de que se aproximara otra glaciación. “En realidad estaba sucediendo. No pudieron probarlo del todo, pero ahora tenemos la evidencia”, afirmó.

¿Qué podría pasar con los próximos períodos glaciales?

La investigación advierte que el casquete de Barnes podría desaparecer por completo durante los próximos siglos. Esto tendría consecuencias para futuras glaciaciones, pues esa masa de hielo funcionaba como un punto de partida que facilitaba la acumulación de nuevas capas congeladas.

“Lo que había sido un fenómeno extremadamente natural y predecible, ahora ha desaparecido”, sostuvo Young.

Los investigadores todavía no pueden establecer cuándo comenzará otro período glacial bajo las actuales concentraciones de gases de efecto invernadero. Además, precisan que el estudio no significa que el planeta estuviera a punto de congelarse: una glaciación de grandes dimensiones habría requerido miles de años de desarrollo.