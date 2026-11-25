El planeta registró una anomalía térmica sin precedentes en noviembre, mientras un fenómeno climático continúa intensificándose. Los expertos anticipan que podrían presentarse nuevos episodios extremos durante los próximos meses.

El Pacífico registra una anomalía cerca de Sudamérica: expertos dicen que será “potencialmente catastrófico”

La temperatura global volvió a encender las alertas de la comunidad científica. El pasado viernes 20 de noviembre de 2026, el planeta registró una anomalía de 2,12 grados Celsius por encima del promedio de la era preindustrial, de acuerdo con datos preliminares del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), citados por la revista Scientific American.

El registro corresponde a cuánto se alejó la temperatura media mundial de los niveles habituales antes de que las actividades humanas comenzaran a elevar la concentración de gases de efecto invernadero. No significa que todos los lugares de la Tierra hayan experimentado temperaturas más altas ni que el planeta haya aumentado permanentemente 2,12 grados.

El fenómeno climático que podría llevar las temperaturas a nuevos extremos

Detrás de este comportamiento hay dos factores que están actuando al mismo tiempo: el calentamiento global provocado por las actividades humanas y un episodio particularmente intenso de El Niño.

Este fenómeno natural ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual. Sus efectos pueden modificar los patrones de lluvia y temperatura en diferentes regiones del mundo, además de contribuir al aumento de la temperatura global.

La preocupación está en que El Niño todavía estaría ganando fuerza. Por esa razón, los científicos no descartan que el récord registrado en noviembre sea superado próximamente.

Los científicos advierten que las anomalías térmicas podrían repetirse mientras El Niño continúa fortaleciéndose. Foto: Climate Pulse

Zachary Labe, científico de Climate Central, advirtió sobre la posibilidad de que se repitan estas anomalías durante los próximos meses.

“Creo que probablemente veremos más días con temperaturas superiores a 2 grados centígrados durante los próximos meses (posiblemente hasta marzo de 2027), aunque sigo esperando que esto sea más una rareza que la norma si lo comparamos a diario”, señaló el especialista, citado por Scientific American.

2027 podría convertirse en el año más caluroso registrado

Las previsiones también apuntan a un panorama preocupante para los próximos años. Aunque 2026 podría terminar como el año más cálido de la historia, superando a 2024, los resultados todavía podrían estar muy ajustados.

El mayor efecto de El Niño se sentiría durante 2027, debido a que el calor acumulado en las aguas del Pacífico tarda en reflejarse completamente en las temperaturas globales. Por ello, ese año tendría altas probabilidades de establecer un nuevo récord.

El escenario coincide con las dificultades de las negociaciones de la COP31, que finalizaron sin un acuerdo global definitivo para reducir las emisiones contaminantes.

El secretario general saliente de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su frustración ante la falta de avances: “Las temperaturas siguen batiendo récords. Los fenómenos climáticos extremos se intensifican. Las emisiones siguen siendo excesivamente altas. Y cada retraso dificulta y encarece nuestra tarea”.

António Guterres advirtió que las emisiones contaminantes siguen siendo demasiado elevadas y que cada retraso dificulta la respuesta mundial. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque superar los 2 grados durante una jornada no significa que se haya incumplido definitivamente el Acuerdo de París, los registros reflejan la velocidad con la que están cambiando las condiciones climáticas del planeta.