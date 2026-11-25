La posibilidad de dejar una huella fuera de la Tierra está al alcance de cualquier persona. La NASA abrió una convocatoria para que ciudadanos de diferentes partes del mundo inscriban sus nombres y los envíen a Titán, una de las lunas de Saturno, mediante una misión que tiene previsto llegar a ese destino en 2034.

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La iniciativa está vinculada con Dragonfly, una aeronave que explorará distintos lugares de este satélite natural para investigar sus características y buscar pistas sobre las condiciones químicas que podrían estar relacionadas con el origen de la vida.

Así puede enviar su nombre a una misión de la NASA

La convocatoria permite que los participantes incluyan sus datos en una lista de pasajeros que será transportada físicamente por Dragonfly. Para hacerlo, la agencia espacial solicita información básica: nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

En el portal oficial, la NASA invita a participar con el mensaje: “¡Lleva tu nombre a otro mundo!”. Además, explica que quienes completen el registro recibirán una tarjeta de embarque personalizada y tendrán un lugar en la lista de pasajeros de la misión.

La convocatoria, que es gratuita, estará abierta hasta el 15 de enero de 2027 y ya supera las 524.000 solicitudes, según el contador de la NASA. Foto: NASA

La inscripción estará disponible hasta el 15 de enero de 2027. Según el contador publicado en la página de la iniciativa, ya se habían recibido más de 524.000 solicitudes.

La agencia también ofrece la posibilidad de unirse al programa de invitados virtuales de Dragonfly. Quienes seleccionen esta opción podrán recibir correos electrónicos con información y novedades relacionadas con el desarrollo de la misión.

¿Qué hará la aeronave cuando llegue a Titán?

Dragonfly tiene previsto despegar en 2028 y alcanzar su destino en 2034. Su recorrido estará enfocado en Titán, un lugar que presenta características poco comunes: cuenta con atmósfera, ríos, lagos y extensas zonas de dunas.

La NASA describe este destino como “uno de los destinos más extraordinarios del sistema solar”. También destaca que su superficie contiene abundante materia orgánica, compuestos químicos que resultan de interés para estudiar cómo podrían formarse algunos de los ingredientes necesarios para la vida.

Una vez llegue, Dragonfly volará de un punto a otro para examinar diferentes terrenos y recoger información que permita comprender mejor las condiciones de esta luna.

La convocatoria y el registro están disponibles en el portal oficial de la misión Dragonfly.