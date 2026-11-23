Una fotografía captada por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA sorprendió por mostrar un paisaje de Marte que parece estar cubierto por un extraño bosque.

En la imagen, tomada en 2008, se observan varias marcas oscuras sobre unas dunas congeladas que, por su forma y disposición, dan la impresión de ser troncos y ramas de árboles. Sin embargo, esta curiosa apariencia no tiene relación con la presencia de vegetación ni constituye una señal de vida en el planeta rojo.

Algo inusual ocurre en el espacio: telescopio de la NASA captó un “fenómeno único”

Aunque a primera vista las figuras parecen árboles, su verdadera naturaleza se hace evidente al observar la fotografía en una orientación diferente. Las líneas corresponden a depósitos de arena oscura que se desprenden de las zonas más elevadas de las dunas y se deslizan por sus pendientes.

Este fenómeno ocurre durante el cambio del invierno a la primavera marciana, cuando las variaciones de temperatura provocan el desplazamiento del material acumulado en la superficie.

El registro también permitió identificar otros detalles de este proceso natural. La cámara HiRISE, incorporada en la sonda espacial, captó una pequeña nube de polvo que se levantó mientras la arena descendía por las dunas.

Estas formaciones esconden un fenómeno de Marte. Foto: NASA

¿Por qué aparecen estas extrañas formaciones?

A pesar de que Marte experimenta estaciones similares a las de la Tierra, sus condiciones climáticas dan lugar a procesos particulares. Durante el invierno, las bajas temperaturas provocan que el dióxido de carbono de la atmósfera se congele y forme una capa de escarcha y hielo seco sobre las zonas polares.

Sin embargo, con la llegada de la primavera, este material comienza a desaparecer sin convertirse en agua, pues pasa directamente del estado sólido al gaseoso, un fenómeno conocido como sublimación.

Foto de referencia de Marte Foto: Getty Images

Este proceso genera movimientos bajo la superficie helada. La radiación solar atraviesa parcialmente la capa de hielo y calienta los depósitos de arena que permanecen debajo, lo que favorece la acumulación de dióxido de carbono en estado gaseoso. A medida que aumenta la presión, el gas encuentra salidas y puede fracturar el hielo para escapar hacia el exterior.

Durante ese desplazamiento, el dióxido de carbono arrastra partículas de arena oscura que terminan descendiendo por las pendientes de las dunas. El recorrido deja rastros alargados sobre la superficie marciana que, al ser observados desde el espacio, adquieren una apariencia similar a troncos y ramas, dando origen a la ilusión de un bosque.