Cuando una persona adquiere un celular, el dispositivo suele incluir varias aplicaciones instaladas de fábrica. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada usuario adapta el equipo a sus necesidades y descarga las plataformas que utiliza con mayor frecuencia, desde redes sociales hasta servicios de entretenimiento.

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Aunque existen aplicaciones populares como WhatsApp, TikTok, Instagram, Spotify y Netflix, también hay herramientas menos conocidas que pueden resultar útiles en el día a día. Algunas de ellas ofrecen funciones adicionales que permiten aprovechar mejor las capacidades de los teléfonos inteligentes.

Una de las apps gratuitas para dispositivos Android que recomienda el experto Pankil Shah, según reseñó el portal El Economista, es Activity Launcher. Esta herramienta permite explorar las funciones internas de otras aplicaciones y crear accesos directos para acceder a determinadas opciones sin necesidad de recorrer varios menús.

Persona abriendo la caja de un celular nuevo. Foto: Getty Images

¿Para qué sirve esta aplicación?

En el sistema operativo Android, una actividad corresponde a una pantalla o función específica dentro de una aplicación. Esto puede incluir acciones como ingresar directamente a una conversación de WhatsApp, consultar el correo electrónico del trabajo o abrir la herramienta de búsqueda de Netflix sin tener que navegar por diferentes apartados.

Para utilizar esta función, el usuario debe abrir Activity Launcher, donde encontrará un listado de las aplicaciones instaladas en su teléfono. Al seleccionar cualquiera de ellas, la herramienta despliega las actividades disponibles y permite elegir aquellas a las que desea crearles un acceso directo.

Persona usando su celular. Foto: Getty Images

Una vez seleccionadas las opciones, se pueden añadir iconos a la pantalla principal del celular para ingresar a determinadas funciones con un solo toque. De esta manera, la aplicación busca reducir el tiempo que las personas invierten en navegar por diferentes menús y facilita el acceso a herramientas que, en ocasiones, permanecen poco visibles.

Sin embargo, esta app debe utilizarse con precaución, ya que no todas las funciones de otras aplicaciones están diseñadas para ejecutarse de manera independiente. Algunas requieren permisos específicos, información adicional o que la plataforma original se encuentre previamente abierta para funcionar correctamente.