WhatsApp comenzó a implementar una actualización que amplía la capacidad de sus chats grupales, que ahora podrán reunir hasta 1.500 participantes. La modificación también se extiende a las conversaciones de las comunidades y estará disponible para los usuarios con la versión más reciente de la aplicación en dispositivos Android e iOS.

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La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, incorporó diferentes herramientas para mejorar la experiencia en los grupos. Entre ellas se encuentra la posibilidad de compartir con los nuevos integrantes el historial reciente de mensajes, una función que les permite conocer el contexto de las conversaciones antes de participar activamente.

Hasta ahora, el límite de integrantes se mantenía en 1.024 personas, una cifra establecida desde 2022. Sin embargo, la aplicación inició el despliegue de una actualización que eleva esa capacidad a 1.500 participantes, tanto en los grupos tradicionales como en los espacios de las comunidades, según informó el portal especializado WABetaInfo.

Chat grupal de WhatsApp. Foto: WHATSAPP - Archivo

Esta actualización se incorpora a otras herramientas que WhatsApp ha sumado recientemente a su servicio, entre ellas la opción de invitar a cualquier persona a participar en una llamada, incluso si no tiene una cuenta en la aplicación.

WhatsApp ofrece la posibilidad de realizar llamadas gratuitas, protegidas mediante cifrado de extremo a extremo y sin restricciones de tiempo. Según explicó Meta, esta herramienta busca evitar interrupciones inesperadas, pausas para reiniciar la comunicación o demoras mientras los participantes se conectan.

Foto de referencia de WhatsApp. Foto: AFP

Por otra parte, la plataforma también incorporó mejoras en su función de Eventos, con el propósito de facilitar la organización de reuniones y actividades entre usuarios. Una de las novedades permite extender las invitaciones a personas que no tienen una cuenta en WhatsApp, ampliando las posibilidades de coordinación.

Entre las nuevas herramientas se encuentra una página de inicio dedicada a los eventos, desde la cual es posible diseñar y enviar invitaciones personalizadas. Asimismo, los organizadores pueden administrar las confirmaciones de asistencia, compartir recordatorios y permitir que los invitados registren a un acompañante.