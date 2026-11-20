La NASA confirmó el hallazgo de un “fenómeno único” en el universo, luego de que científicos identificaran una fusión entre dos cuerpos celestes en las afueras de la galaxia de Andrómeda. Según explicó la agencia, una estrella ligeramente menos masiva que el Sol se fusionó con una supergigante esponjosa, una clase de exoplaneta.

“Una estrella ligeramente menos masiva que el Sol se fusionó con una supergigante esponjosa (un tipo de exoplaneta) en las afueras de nuestra galaxia vecina, Andrómeda”, detalló sobre este cuerpo celeste, identificado con el nombre de Bao.

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La investigación, financiada por la NASA, contó con observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb, que permitieron conocer más sobre lo inusual de este fenómeno. Además, estos registros fueron contrastados con una amplia base de datos obtenida mediante otros telescopios espaciales y observatorios terrestres.

“Las fusiones estelares son muy, muy difíciles de observar en tiempo real porque son difíciles de predecir”, señaló Viraj Karambelkar, primer autor de un nuevo artículo publicado en Nature y becario del programa Hubble de la NASA en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Foto de referencia de la fusión entre dos estrellas. Foto: Getty Images

El investigador señaló que las primeras señales de un comportamiento inusual fueron identificadas en 2023, por lo que el equipo decidió mantener la observación del sistema para seguir de cerca su evolución.

“Entonces, en 2025, estalló. El telescopio Webb observó a Bao tan solo 47 días después de que la erupción estelar alcanzara su punto máximo, el seguimiento más temprano jamás realizado de un evento de este tipo. Los datos del telescopio nos ayudaron a caracterizar cómo se veía el sistema antes, durante e inmediatamente después de la fusión, lo cual es absolutamente asombroso”, agregó.

Telescopio espacial James Webb. Foto: Northrop Grumman/NASA/AP/picture alliance

Antes de fusionarse, ambos cuerpos celestes permanecieron durante miles de años orbitando de manera estable como un sistema binario. Sin embargo, cuando la estrella más pequeña entró en contacto con la superficie de la gigante, el proceso de unión se completó en apenas siete órbitas, equivalentes a unos siete años, un periodo considerablemente menor al de otras fusiones conocidas entre sistemas de estrellas pequeñas, que suelen producirse después de miles de órbitas.

“Pensábamos que un estallido de una estrella tan extensa tardaría años (...) ¡Un día, su brillo comenzó a aumentar y, en una semana, alcanzó su máximo!”, señaló la coautora y profesora de la Universidad de Barcelona en España, Nadia Blagorodnova.

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La interacción de una estrella compañera con las capas externas de la estrella principal genera un cambio progresivo en su luminosidad, que se manifiesta mediante un aumento gradual de su brillo.

Además, Kishalay De, profesora de la Universidad de Columbia, en Nueva York, explicó que, “a medida que la compañera continúa su órbita, va desprendiendo las capas exteriores de la estrella principal, y ese gas se dispersa por el espacio circundante”.