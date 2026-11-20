Tras la pandemia de covid-19 que el mundo enfrentó en 2020, y que dejó millones de personas muertas y una profunda crisis sanitaria en distintos países, persiste la preocupación de que una emergencia de esa magnitud pueda repetirse.

Aunque no es posible anticipar cuándo podría ocurrir una nueva pandemia, la ciencia busca identificar los factores que podrían favorecer su aparición y propagación.

Científico predijo hace un siglo una serie de “horrores” que enfrentaría la humanidad: varios ya son una realidad

En ese contexto, diferentes investigaciones han intentado comprender mejor el riesgo de que los virus presentes en animales silvestres lleguen a los seres humanos. Una de ellas fue publicada el 30 de octubre de 2025 en la revista Nature, bajo el título ‘El potencial epidémico viral no se distribuye uniformemente a lo largo de la filogenia de los murciélagos’, y estuvo liderada por Caroline A. Cummings.

El objetivo del trabajo fue determinar qué grupos de murciélagos albergan virus con mayor capacidad de provocar epidemias en humanos. Los resultados muestran que el riesgo no es igual en todas las especies, sino que existen determinados grupos cuyos virus pueden presentar mayores niveles de virulencia, transmisibilidad y mortalidad.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos analizaron 889 especies de mamíferos, entre ellas 202 de murciélagos, y más de un centenar de virus.

A partir de los datos, encontraron que los murciélagos, considerados como un grupo general, no representan un riesgo especialmente elevado frente a otros mamíferos. Sin embargo, algunas familias, como los murciélagos de herradura y otros grupos de especies insectívoras, registraron un mayor potencial epidémico, como los Vespertilionidae, Molossidae y Emballonuridae.

Murciélago sobre un fondo negro. Foto: Getty Images

El estudio también identificó regiones que concentran condiciones de mayor interés para la vigilancia de estos virus, entre ellas la costa de Sudamérica, el sudeste asiático y África ecuatorial. A esto se suma que el riesgo potencial puede aumentar en zonas donde los hábitats de estos animales han sido modificados por la actividad humana.

Según los científicos, las diferencias entre especies están relacionadas con sus características inmunológicas y evolutivas, así como con la manera en que interactúan con los virus. Por eso, para evaluar el peligro que puede representar un agente infeccioso, no basta con identificar si un animal puede transmitirlo.

También es necesario estudiar tres aspectos: la virulencia, es decir, la gravedad de la enfermedad; la transmisibilidad, que indica qué tan fácilmente puede propagarse, y la carga de mortalidad, relacionada con el número de fallecimientos que podría ocasionar.

Imagen de referencia de un murciélago. Foto: Getty Images

Estos hallazgos son relevantes si se tiene en cuenta que una parte importante de las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos tiene origen animal. Por esta razón, identificar las especies y regiones que requieren mayor vigilancia permite orientar las investigaciones y fortalecer las medidas de prevención.

En ese sentido, el estudio no señala que todos los murciélagos sean peligrosos ni que representen una amenaza inminente para las personas. Su principal conclusión es que el potencial de los virus varía entre los distintos grupos y que algunas especies merecen mayor atención por los agentes infecciosos que pueden albergar.