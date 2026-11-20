El próximo viernes 27 de noviembre se celebrará el Black Friday en Colombia, una jornada en la que millones de personas aprovechan las ofertas para comprar productos de tecnología, ropa, belleza y artículos para el hogar, tanto en establecimientos comerciales como en plataformas digitales.

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Aunque esta iniciativa nació en Estados Unidos, con el paso de los años se ha extendido a diferentes países y se ha convertido en una de las temporadas comerciales más importantes del año, debido al movimiento económico que genera y al interés de los consumidores por encontrar productos a precios más bajos.

Sin embargo, detrás de las promociones también pueden esconderse amenazas que ponen en riesgo el dinero y la información personal de los compradores. La alta demanda de descuentos, la difusión de ofertas a través de redes sociales y la urgencia por aprovechar promociones que duran pocas horas crean un escenario que los criminales utilizan para engañar.

Desde CiberPaz, iniciativa del Ministerio TIC, advierten que “en temporadas de ofertas como el ‘viernes negro’ o ‘Black Friday’, aprender cómo protegerse de los ciberdelitos debe ser prioridad, pues en esta fecha las personas hacen uso del comercio electrónico para aprovechar los descuentos”.

La alerta cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según Asobancaria, el sistema financiero colombiano enfrenta 43 ciberataques por segundo.

Imagen de referencia de mujer preocupada tras haber sido estafada al comprar por internet. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar las estafas durante el Black Friday?

Una de las principales recomendaciones es comprar únicamente en páginas confiables. Antes de ingresar los datos bancarios, es importante comprobar que el sitio web sea legítimo. Para ello, se puede revisar la barra de direcciones del navegador y verificar que el enlace comience con ‘https’ y tenga el símbolo del candado.

Esta señal indica que la conexión está cifrada y que los datos enviados al sitio viajan protegidos. No obstante, no garantiza por sí sola que la tienda sea segura. Por eso, también es necesario comprobar que el dominio corresponda a la página oficial del comercio.

Esto es especialmente importante porque los delincuentes suelen crear sitios web que imitan la apariencia de tiendas reconocidas para conseguir que los compradores ingresen su información personal.

También conviene desconfiar de los descuentos demasiado llamativos. Las promociones con precios muy por debajo de los habituales pueden ser un gancho para atraer víctimas. A través de anuncios, mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, los estafadores difunden supuestas ofertas que conducen a páginas fraudulentas.

Imagen de referencia de persona comprando en Black Friday. Foto: Getty Images

A estas medidas se suman otras recomendaciones básicas de seguridad digital: evitar realizar transacciones desde redes wifi públicas, utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta y activar la verificación en dos pasos para reforzar la protección de los perfiles.

Por último, es importante desconfiar de los mensajes y correos electrónicos que incluyan enlaces desconocidos, así como revisar periódicamente los movimientos bancarios.