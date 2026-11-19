El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un video inspirado en el universo de Grand Theft Auto VI (GTA 6), en el que aparece acompañado de su hermana Karina y protagoniza escenas de ataques simbólicos contra el gasto público, el Banco Central y figuras del kirchnerismo. La producción incluye una representación de Cristina Kirchner rodeada de dinero y posteriormente detenida.

Miles de personas lo están perdiendo todo en GTA 6: el inesperado riesgo quedó grabado

La publicación coincide con un día especial para la industria de los videojuegos: este jueves 19 de noviembre llegó GTA 6, considerado uno de los lanzamientos más esperados del año. La nueva entrega de Rockstar Games vuelve a poner a los jugadores en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, y ha generado una enorme expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Milei aprovechó ese escenario para trasladar algunas de sus principales consignas políticas al lenguaje visual del videojuego, con una producción cargada de referencias a su Gobierno y a sus enfrentamientos con el kirchnerismo.

Karina Milei conduce y el presidente sale con una motosierra

La secuencia comienza con una advertencia dirigida a los sectores opositores: “Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas”. Después, aparece Karina Milei al volante de un automóvil descapotable, mientras el mandatario viaja de pie y sostiene una motosierra.

Karina Milei conduce el vehículo mientras el presidente argentino viaja de pie con una motosierra en las manos. Foto: @javiermilei

Durante el recorrido por Vice City, el presidente destruye postes que llevan palabras como “gasto público”, “impuestos” y “regulaciones”. Más adelante, ingresa a un edificio identificado como “Oficina pública”, donde persigue a trabajadores caracterizados como “ñoquis”, una expresión utilizada para referirse a empleados estatales que cobran sin cumplir funciones.

Cristina Kirchner aparece detenida y Milei destruye el Banco Central

Una de las escenas más polémicas muestra a una figura que representa a Cristina Kirchner dentro de una habitación llena de dinero, en una recreación del hotel Hotesur. El personaje aparece guardando billetes en bolsos hasta que llegan vehículos policiales.

Posteriormente, Milei ingresa acompañado de efectivos de seguridad y la figura de la expresidenta termina detenida y con una tobillera electrónica, en alusión al arresto domiciliario que cumple por la causa Vialidad.

El Banco Central también se convierte en blanco de los ataques del mandatario. En otra secuencia, Milei utiliza una bazuca para disparar contra el edificio que representa a la institución, que termina destruido por una explosión.

El video termina con una de sus frases más conocidas

La producción también incluye un operativo policial contra un búnker de venta de paco, en una representación de la lucha contra el narcotráfico.

Al final, Milei vuelve a aparecer en el automóvil, esta vez rodeado de una multitud de argentinos. La secuencia termina con una de sus consignas más reconocidas: “¡Viva la libertad, carajo!”.