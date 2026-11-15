Se acabó el misterio: Javier Milei confirma si irá por la reelección y manda un mensaje en plena interna oficialista

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que concurrirá a las elecciones de 2027 para intentar renovar su mandato, iniciado en diciembre de 2023, durante la inauguración de una exposición en Buenos Aires, desde donde despejó las dudas sobre sus planes políticos: “Para los que dudan de si estoy yendo a por la reelección, sí, me presentaré a la reelección”, aseguró.

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Tras el anuncio, avanzó en algunas promesas económicas de cara a su eventual reelección, entre ellas la ampliación de las relaciones comerciales del país hasta alcanzar al 90 % del mundo y la devolución a los argentinos 500.000 millones de dólares en impuestos, una cantidad que equiparó con la deuda nacional, si se cumple el escenario económico previsto.

“El objetivo es comerciar con el 90 % del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda”, afirmó durante un discurso recogido por el diario La Nación, en el que ha defendido el rumbo del Ejecutivo. “¡Miren si tenemos cosas para hacer para hacer a Argentina grande nuevamente!”, agregó.

En su intervención, Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno y, pese a las consecuencias sociales de su política de ajustes, sostuvo que el país está recuperándose.

“En los cien años anteriores a nuestra llegada al poder, Argentina se había aislado cada vez más y nos habíamos empobrecido cada vez más”, apuntó, antes de señalar que la economía nacional está volviendo a crecer.

Javier Milei promete ampliar el comercio internacional al 90 % y devolver 453.500 millones de euros en impuestos si vuelve a ganar. Foto: AFP

En este sentido, el presidente atribuyó la “miseria y desgracia” del país a su histórico aislamiento comercial y subrayó que, según datos del Ejecutivo, Argentina pasó de comerciar con el 10 % de los países del mundo cuando llegó al poder al 30 % en la actualidad.

Asimismo, Milei defendió también las políticas de desregulación de su Gobierno y otras medidas como la modificación de la ley de glaciares, que a su juicio permitirá “multiplicar por 20” las exportaciones de minerales, o la derogación de la ley de alquileres, como ejemplo de eliminación de controles sobre los precios. “Estoy hablando solamente de dos cositas, pero tocamos 18.000”, indicó.

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Desde su llegada al poder, Milei ha impulsado un profundo programa de ajuste económico, basado en la reducción del gasto público, la deuda, la inflación y las regulaciones. Su política de austeridad, representada simbólicamente por la motosierra que ha exhibido en distintos actos, ha generado una fuerte división en la sociedad argentina.

Aunque la inflación ha descendido y las cuentas públicas han alcanzado el equilibrio presupuestario, las medidas también han provocado pérdidas de empleo y reducciones en las ayudas destinadas a sectores como la energía y el transporte público.

*Con información de Europa Press