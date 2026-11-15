La aviación estadounidense atravesó un fin de semana complicado después de que miles de vuelos resultaran afectados por una interrupción nacional ordenada por las autoridades el viernes, 13 de noviembre. El problema se presentó en los sistemas de comunicación y radar utilizados por los controladores aéreos, lo que llevó a suspender temporalmente las salidas de aeronaves en todo el país.

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La medida se prolongó durante aproximadamente cinco horas y obligó a mantener en tierra numerosos aviones. Según las autoridades, más de 3.500 aeronaves que estaban en el aire lograron aterrizar de manera segura, mientras las operaciones comenzaron a reanudarse progresivamente.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los equipos encargados de las comunicaciones eran antiguos y presentaron problemas al procesar información. “Nuestros interruptores y enrutadores se sobrecargaron con datos y comenzaron a generar inconsistencias en la información”, señaló.

Trump responsabilizó a la administración Biden por los retrasos

En medio de las dificultades, Donald Trump se pronunció en su cuenta de Truth Social y reclamó al Congreso que apruebe los recursos necesarios para renovar la infraestructura que administra el tráfico aéreo. El mandatario también responsabilizó al gobierno de Biden por los retrasos en ese proceso.

“Si el Congreso aprueba los fondos que tanto se necesitan para el control del tráfico aéreo, podremos construirlo de forma rápida y eficiente. Será el mejor sistema del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo! Ya hemos empezado las obras, pero deberían hacerse de una sola vez, no a cuentagotas. El Congreso debe aprobarlo. ¡La administración Biden lo ha retrasado años! Presidente DJT”, escribió Trump (traducido).

El presidente Trump aseguró que la infraestructura aérea estadounidense tiene cerca de 50 años de antigüedad. Foto: @realDonaldTrump

La petición de la Casa Blanca se produjo después de que el Gobierno elevara a 50.000 millones de dólares su solicitud de financiación para modernizar el sistema. En julio de 2025, el Congreso ya había aprobado 12.500 millones de dólares para avanzar en estas mejoras.

Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami

A las dificultades de la aviación se sumó otro incidente durante la noche del sábado, 14 de noviembre. Un avión de carga de UPS y una aeronave de pasajeros de Copa Airlines chocaron mientras se desplazaban por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines golpeó la parte delantera de un Boeing 767 de UPS. El avión de la compañía de carga se preparaba para salir hacia Bogotá, mientras el de Copa se dirigía a su puerta de desembarque.

De acuerdo con los reportes, dos personas recibieron atención médica por lesiones leves, aunque no necesitaron ser trasladadas a un hospital. La FAA abrió una investigación para establecer las circunstancias del incidente.