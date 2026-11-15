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En imágenes: Así fue el impactante choque entre dos aviones, en medio del caos aéreo en Estados Unidos

Uno de los aviones tenía destino a Bogotá, Colombia. El hecho se registró el sábado en la noche.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

15 de noviembre de 2026 a las 7:21 a. m.
El contacto entre los aviones dejó daños visibles en las estructuras de ambas aeronaves.
El contacto entre los aviones dejó daños visibles en las estructuras de ambas aeronaves. Foto: Redes sociales

Una nueva situación encendió las alarmas en el sector aéreo de Estados Unidos durante la noche del sábado 14 de noviembre. Dos aviones colisionaron mientras se desplazaban por tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami, en un incidente que involucró a una aeronave de carga que tenía previsto viajar a Bogotá, Colombia.

El hecho ocurrió después de una jornada marcada por las dificultades en el transporte aéreo estadounidense, luego de que las autoridades ordenaran una reducción de vuelos que provocó cancelaciones y retrasos en diferentes terminales del país.

La medida afectó los planes de viaje de pasajeros en diferentes ciudades estadounidenses.
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Así ocurrió el choque en el aeropuerto de Miami

El incidente involucró un Boeing 767 de carga de UPS, que se preparaba para despegar con destino a Bogotá, y un Boeing 737 de Copa Airlines, que había llegado desde Ciudad de Panamá.

El incidente involucró a un avión que tenía como destino previsto la capital colombiana.
La colisión ocurrió mientras las dos aeronaves se desplazaban por las pistas del aeropuerto. Foto: Redes sociales
El Aeropuerto Internacional de Miami fue escenario de un nuevo incidente durante la noche del sábado.
El choque entre las dos aeronaves volvió a poner la atención sobre las operaciones aéreas en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Durante las maniobras en tierra, el ala del avión de Copa impactó la parte delantera de la aeronave de UPS. Dos personas recibieron atención médica por lesiones leves, sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital.

Una aeronave de carga que tenía previsto viajar a Bogotá estuvo involucrada en el choque registrado en Miami.
El incidente aéreo ocurrió en medio de una jornada complicada para los aeropuertos de Estados Unidos. Foto: Redes sociales

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para establecer las circunstancias del choque.

Un nuevo episodio en medio del caos aéreo

La colisión ocurrió en un momento de dificultades para la aviación estadounidense, que venía de enfrentar interrupciones en sus operaciones. El viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los despegues en los aeropuertos del país debido a una falla en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo.

La situación generó preocupación entre viajeros y aerolíneas, especialmente por las consecuencias que estas restricciones podían tener sobre las conexiones y los itinerarios programados. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han establecido una relación entre las dificultades operativas y el choque registrado en Miami. La colisión permanece bajo investigación para determinar cómo se produjo el contacto entre las dos aeronaves.