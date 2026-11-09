Antes de tomar un vuelo, uno de los pasos que deben cumplir los pasajeros es realizar el check-in, un proceso mediante el cual confirman que viajarán y obtienen su pase de abordar. Aunque muchas aerolíneas permiten hacerlo desde su página web o aplicación, no siempre es posible completar el trámite por internet.

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Esta situación puede generar dudas, especialmente entre quienes tienen un viaje próximo y esperan llegar al aeropuerto con este paso listo. Sin embargo, existen diferentes razones por las que el sistema puede impedir el registro en línea.

¿Por qué no se puede hacer el check-in por internet?

Una de las causas más comunes tiene que ver con el tiempo. Cada aerolínea establece un periodo específico para habilitar el check-in y otro para cerrarlo. Si el pasajero intenta realizarlo antes de que comience este plazo o después de que termine, la plataforma no le permitirá continuar.

A young Asian woman is using a smartphone to check the arrival departure board and flight schedule at the airport. Foto: Getty Images

También puede ocurrir que los datos ingresados no coincidan con la información de la reserva. Un error en el número de tiquete, el código de confirmación o los apellidos puede impedir que el sistema encuentre el vuelo.

Otra posibilidad es que la aerolínea necesite revisar algunos documentos antes de autorizar el registro. Esto puede suceder en viajes internacionales, cuando se deben comprobar pasaportes, visas u otros requisitos de entrada al país de destino.

En ciertos casos, la reserva también puede tener alguna condición pendiente, como un pago que no se ha completado o una modificación que todavía no aparece reflejada en el sistema.

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Otras razones que pueden impedir el registro

No todos los inconvenientes están relacionados con los datos del pasajero. En ocasiones, las páginas web y aplicaciones presentan fallas temporales, interrupciones del servicio o problemas de conexión que impiden terminar el procedimiento.

Entre las posibles causas se encuentran:

El check-in todavía no está habilitado: se está intentando realizar antes de la hora establecida por la aerolínea.

se está intentando realizar antes de la hora establecida por la aerolínea. Problemas con la reserva: los datos ingresados no corresponden con los registrados al comprar el tiquete.

El Código Sustantivo del Trabajo permite sancionar conductas que afecten el desempeño laboral. Foto: Getty Images

Revisión de documentos: la compañía necesita verificar información antes de entregar el pase de abordar.

la compañía necesita verificar información antes de entregar el pase de abordar. Cambios en el vuelo: una modificación en el itinerario puede afectar temporalmente el registro.

una modificación en el itinerario puede afectar temporalmente el registro. Fallas en la plataforma: dificultades técnicas pueden impedir completar el proceso.

¿Qué hacer si no puede completar el check-in?

Lo primero es revisar que los datos de la reserva estén correctos y comprobar los horarios establecidos por la aerolínea. Si el problema continúa, lo recomendable es comunicarse con la compañía o hacer el procedimiento directamente en los mostradores del aeropuerto.

No poder hacer el check-in por internet no significa necesariamente que se haya perdido el vuelo, pero es clave solucionar el inconveniente con anticipación y respetar los horarios de presentación establecidos para el viaje.