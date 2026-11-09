¿Qué hacer si tiembla mientras está en la sala de espera de un aeropuerto?

Los aeropuertos son lugares con una circulación constante de pasajeros y personal de diferentes áreas. Por eso, ante un movimiento sísmico, es importante mantener la calma, identificar los sitios seguros y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

¿Por qué debería tomar una fotografía de su maleta en el aeropuerto antes de viajar?

Aunque muchas personas pueden pensar primero en salir del lugar, hacerlo de manera apresurada no siempre es la mejor decisión.

Un temblor puede sorprender a los viajeros mientras esperan el abordaje, hacen una conexión o permanecen en las salas de espera. En esos momentos, lo más importante es evitar correr, no utilizar los ascensores y protegerse de los objetos que puedan caer.

La primera recomendación es conservar la calma y buscar un lugar seguro. Si el movimiento comienza mientras está sentado en una sala de espera, lo indicado es permanecer allí si no hay peligros inmediatos cerca.

Terremoto, sismo, temblor Foto: Gemini

Es conveniente alejarse de los ventanales, las fachadas de vidrio, las lámparas, los televisores, los avisos y otros elementos que puedan desprenderse.

Si tiene una mesa resistente cerca, puede resguardarse debajo de ella y sujetarse de una de sus patas mientras pasa el temblor. También debe cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos para reducir el riesgo de lesiones por la caída de objetos.

Si no encuentra un mueble adecuado, lo recomendable es agacharse junto a una pared interior, lejos de los vidrios y de elementos que puedan caer.

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Otra recomendación importante es no intentar llegar a las puertas de salida mientras el suelo se mueve. En un aeropuerto puede haber decenas de personas que reaccionen al mismo tiempo, lo que aumenta el riesgo de empujones, caídas y aglomeraciones.

Tampoco es conveniente correr hacia las escaleras eléctricas, utilizar ascensores o tratar de salir por las zonas de embarque sin conocer las condiciones del lugar.

Ante un temblor en un aeropuerto, se recomienda mantener la calma, proteger la cabeza y seguir las indicaciones del personal de emergencia. Foto: Getty Images

¿Qué hacer cuando termine el movimiento?

Una vez que el temblor haya terminado, es importante esperar las instrucciones del personal del aeropuerto. Los equipos de seguridad y atención de emergencias deben evaluar las condiciones de las instalaciones y determinar si es necesario evacuar alguna zona o permitir que los pasajeros continúen con sus actividades.

Si las autoridades ordenan evacuar, se debe caminar con precaución hacia las salidas señalizadas y utilizar las escaleras convencionales. Es importante no regresar por el equipaje de mano, las maletas u objetos personales, pues estos pueden recuperarse después si las condiciones lo permiten.

Durante la evacuación, conviene prestar atención a posibles daños en paredes, techos, lámparas y ventanales. También se deben evitar las zonas donde haya cables sueltos, vidrios rotos o elementos que puedan desprenderse. Si alguien resulta herido, lo adecuado es informar al personal de emergencia y solicitar asistencia.