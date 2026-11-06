¿Por qué algunos turistas tocan el avión antes de subir? Este es el curioso motivo detrás del gesto

Antes de abordar un avión, algunos pasajeros realizan un gesto particular: tocar el fuselaje de la aeronave con la mano. La acción consiste solo en dar una palmada, acariciar la superficie o apoyarla brevemente mientras ingresan al avión.

Turista encontró un animal inesperado durante sus vacaciones y el video sorprendió en redes sociales

Aunque no se trata de una indicación de las aerolíneas ni de un procedimiento necesario para viajar, esta costumbre tiene un significado simbólico para quienes la practican. En algunos casos, está relacionada con la creencia de que tocar el avión puede atraer buena suerte y ayudar a que el trayecto transcurra sin inconvenientes.

La práctica también se asocia con la necesidad de sentir tranquilidad antes de iniciar el recorrido. Para algunos viajeros, realizar pequeños rituales antes de una actividad que les genera nerviosismo puede convertirse en una manera de manejar la ansiedad y afrontar la experiencia con mayor confianza.

Pasajera antes de abordar un avión Foto: Getty Images

¿Por qué algunos pasajeros tienen esta costumbre?

Tocar el avión antes de subir puede entenderse como una superstición relacionada con los viajes.

Este tipo de comportamientos no es exclusivo de la aviación: algunas personas también llevan objetos considerados de buena suerte, repiten determinadas palabras o realizan acciones específicas antes de emprender un recorrido.

En el caso de los vuelos, el gesto puede representar un deseo de protección durante el trayecto. También puede estar relacionado con la familiaridad que algunos pasajeros desarrollan con esta práctica después de repetirla en diferentes viajes.

No es Machu Picchu: conozca la joya arqueológica de Perú que figura entre los destinos imperdibles de visitar en 2027

Es importante señalar que tocar el fuselaje no influye en el funcionamiento de la aeronave ni ofrece garantías adicionales de seguridad. Las condiciones de un vuelo dependen de factores técnicos y operativos, entre ellos el mantenimiento del avión, las revisiones previas y el cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades aeronáuticas.

De esta manera, una acción que puede pasar inadvertida durante el proceso de embarque refleja una de las tantas costumbres personales que acompañan a los viajeros antes de llegar a su destino.