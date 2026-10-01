Reserva Seaflower: un territorio donde diferentes actores suman esfuerzos para su conservación

Recorrer las aguas de San Andrés y Providencia permite comprender la diversidad y fragilidad de los ecosistemas que conforman la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la Unesco. Los manglares cumplen funciones clave para la biodiversidad marina, sirven de refugio para múltiples especies y contribuyen a la protección natural de las costas frente a fenómenos como huracanes y fuertes oleajes. Sin embargo, factores como la extracción de elementos naturales y otras presiones sobre el territorio pueden afectar el equilibrio de estos ecosistemas.

Cuidar un destino insular requiere la participación de viajeros, autoridades, comunidades y organizaciones locales. La extracción de conchas, arena u otros elementos naturales puede alterar procesos ecológicos y afectar especies que dependen de ellos. Comprender la relación entre manglares, arrecifes y praderas marinas ayuda a promover prácticas más responsables al visitar y habitar el archipiélago.

En este contexto, Avianca ha puesto su conectividad al servicio de iniciativas desarrolladas por Fondo Acción, Coralina y organizaciones locales en el marco de Fi Wi Riif. A través de esta alianza, la aerolínea apoya iniciativas lideradas por las organizaciones aliadas y las comunidades locales para la protección y restauración de manglares prioritarios. Además, contribuye a la difusión de mensajes de sensibilización sobre la biodiversidad entre sus pasajeros.

Asimismo, Avianca participó en la campaña No selles tu destino apoyando el traslado de más de 500 kilos de conchas y otros elementos marinos recuperados por las organizaciones participantes para su retorno a la Reserva de Biosfera Seaflower. Esta participación se complementa con acciones de sensibilización dirigidas a viajeros sobre la importancia de conservar los ecosistemas del archipiélago y promover prácticas responsables que contribuyan a evitar la extracción de elementos naturales.

La conectividad aérea también facilita acciones de sensibilización social. Avianca apoya iniciativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Fundación Renacer, mediante la capacitación de colaboradores y la difusión de información a viajeros para contribuir a los esfuerzos de prevención de la trata de personas.

¿Cómo se articulan las iniciativas de conservación, sensibilización y prevención en un territorio tan único como la Reserva Seaflower? ¿Qué papel pueden desempeñar las alianzas, las comunidades y los viajeros en el cuidado de este archipiélago? En la siguiente videocrónica recorreremos diferentes zonas de San Andrés y Providencia para conocer iniciativas lideradas por organizaciones y autoridades locales, y cómo la conectividad aérea contribuye a respaldar estos esfuerzos.