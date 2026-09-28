Volar a San Andrés para cuidar su magia: una alianza que apoya la gestión de residuos en las islas

Llegar a San Andrés y Providencia es descubrir la riqueza natural y cultural de un territorio que forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower. Al mismo tiempo, su condición insular plantea retos logísticos para el manejo de residuos aprovechables, como plástico y cartón, que requieren procesos especializados fuera de las islas.

En este contexto, la gestión de residuos no termina cuando estos son separados y entregados para su recolección. El traslado de los materiales hacia lugares donde puedan ser clasificados y aprovechados es una etapa fundamental dentro de la cadena.

Para contribuir a este proceso, la Corporación Miss Raxi and Miss Graci trabaja junto con Avianca, Fondo Acción y Ekored en una iniciativa que facilita el traslado de materiales aprovechables desde Providencia hacia el continente. El cartón y el plástico recolectados y compactados en la isla son transportados por vía marítima hasta San Andrés y posteriormente en vuelos comerciales de Avianca hacia Bogotá, donde son entregados a gestores y cadenas formales de aprovechamiento. Entre abril de 2025 y julio de 2026, la iniciativa permitió movilizar 4,7 toneladas de residuos aprovechables en 13 envíos y contó con la participación de nueve recicladores raizales y afrocolombianos.

¿Cómo es la labor diaria de quienes participan en la recolección y clasificación de estos materiales en Providencia? ¿Cómo funciona la coordinación logística que conecta la isla con el continente? En esta videocrónica conoceremos la experiencia de líderes comunitarios y recicladores, así como el trabajo conjunto que hace posible el traslado de materiales aprovechables desde el archipiélago hacia procesos formales de aprovechamiento.