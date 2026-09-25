Más oportunidades para los empresarios de las Américas: esta red de cámaras de comercio conectará a Colombia con 16 países

La idea comenzó a tomar forma lejos de Bogotá. Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), estaba en España cuando se hizo una pregunta: ¿qué pasaría si las cámaras de comercio de las Américas dejaran de trabajar cada una por su lado y juntaran su capacidad para abrirles nuevas puertas a las empresas?

La conversación pasó por Bolivia y esta semana llegó a Bogotá materializada en una organización que reúne a 36 cámaras de más de 16 países: el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), que eligió por unanimidad en su primera asamblea general a Claros Polanco para presidirlo.

No se trata solamente de crear otra instancia empresarial. En realidad, su propósito radica en utilizar la red de empresas que ya existe en cada país para encontrar contactos confiables, entender mejor los mercados, identificar nuevos compradores, buscar aliados estratégicos y entrar en nuevas cadenas de valor.

La apuesta de Claros es que las cámaras puedan funcionar como puntos de conexión entre los mundos empresariales y que esa articulación termine en negocios concretos. “Este Consejo nace de años de escuchar y conocer a nuestros empresarios y buscar nuevas oportunidades para su crecimiento”, explicó Claros Polanco luego de asumir la presidencia.

El paso decisivo ocurrió durante la primera Asamblea General del CCCAM, cuando 33 de los miembros con derecho a voto participaron en la elección y todos respaldaron a Claros Polanco. Además fueron elegidas diez vicepresidencias con representantes de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur, dando al Consejo representación en las cinco grandes regiones del continente.

Ahora, con el respaldo conseguido, el CCCAM liderará un Plan de Trabajo 2026-2027 que integra ruedas de negocio hemisféricas, misiones comerciales, inteligencia de mercados, informes sectoriales, una mesa de cadenas de valor regionales y un Barómetro de Clima de Negocios, además de alianzas con organismos internacionales. El objetivo es que la cámara de un país pueda ayudar a una empresa de otro a encontrar oportunidades que, sin esa conexión, podrían resultar mucho más difíciles de identificar.

A la vanguardia

El momento en que nace el CCCAM tampoco es casual. Actualmente las empresas enfrentan cambios que alteran las reglas tradicionales del comercio: la inteligencia artificial está modificando procesos y servicios, las cadenas globales de producción están reorganizándose, el comercio de servicios gana peso y las tensiones geopolíticas están cambiando las relaciones entre mercados.

Para las cámaras, la respuesta que plantea el CCCAM es compartir información y capacidades para que sus empresas tengan mejores herramientas frente a estos escenarios. “Asumo esta presidencia con la responsabilidad de convertir esa capacidad colectiva en resultados: más conexiones, nuevos mercados y oportunidades para los empresarios de las Américas”, insistió Claros Polanco.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La estructura ya está definida. El Consejo funcionará con una Asamblea General, un Consejo Directivo y una Dirección Ejecutiva, bajo una regla que busca equilibrar a sus integrantes: “Una cámara, un voto”, sin importar su tamaño, el número de afiliados o su capacidad económica. La idea es que una cámara grande y una pequeña tengan el mismo espacio en la toma de decisiones.

Bogotá fue escogida como sede y punto de partida de esta iniciativa en el marco de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca, que se realizó el 23 y 24 de septiembre. El encuentro puso sobre la mesa otro de los objetivos que persigue la Cámara de Comercio de Bogotá: que la internacionalización deje de ser un asunto reservado a las grandes compañías y se convierta en una herramienta para un universo más amplio de empresas.

La Cumbre reunió a más de 800 empresas y más de 110 compradores internacionales, además de inversionistas y líderes empresariales. Hubo ruedas de negocios, un encuentro de inversión, agenda académica y el III Encuentro Anual de Clústeres, con discusiones sobre inteligencia artificial, tecnologías emergentes, sostenibilidad, comercio e inversión.

Más allá de las fronteras

Los números de Bogotá-Cundinamarca ayudan a entender por qué la CCB está poniendo el foco en esa conexión internacional. De acuerdo con el Observatorio de la Región, con información del DANE y la DIAN, las exportaciones de la región llegaron a 7.887 millones de dólares en 2025, un crecimiento de 11,3 por ciento frente al año anterior. La región se ubicó así como la segunda mayor exportadora del país.

Pero para la Cámara exportar es apenas una parte de la historia. También están los servicios, el conocimiento, la creatividad, la tecnología, el talento y las soluciones empresariales que pueden encontrar compradores o socios fuera de Colombia. “Bogotá-Cundinamarca tiene empresas, talento y capacidades para competir en los mercados internacionales. Nuestro reto es conectar ese potencial con oportunidades reales de negocio e inversión”, señaló Claros Polanco durante la Cumbre.

Esa conexión también pasa por los sectores que ya tienen una base empresarial organizada. La estrategia de clústeres de la CCB reúne actualmente 20 iniciativas sectoriales y durante 2025 vinculó a 39.905 empresas y emprendedores a servicios, proyectos e instancias de articulación. El desafío es llevar parte de esa capacidad a escenarios internacionales y encontrar empresas que puedan integrarse a cadenas de valor regionales.

Bogotá fue escogida como sede y punto de partida del CCCAM en el marco de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Red de negocios

Una cámara de comercio conoce a sus empresarios, sus necesidades y sus sectores; otra cámara, al otro lado de la frontera, puede tener información sobre compradores, proveedores, inversionistas o empresas que buscan exactamente lo que aquella compañía necesita. El CCCAM pretende convertir esas conexiones dispersas en una red permanente.

Por eso, entre los programas previstos están las misiones comerciales y las ruedas de negocios hemisféricas, pero también instrumentos menos visibles y quizá igual de importantes: inteligencia de mercados, informes sectoriales y un barómetro que permita seguir el clima de negocios de la región. También está la Mesa de Cadenas de Valor Regionales, pensada para identificar oportunidades de integración entre empresas de distintos países.

El lanzamiento fue la presentación pública de una idea que en realidad llevaba tiempo construyéndose. España, Bolivia y Bogotá forman parte de esa historia. Ahora comienza una etapa diferente: demostrar que las 36 cámaras pueden pasar de estar conectadas institucionalmente a generar conexiones que una empresa pueda convertir en un cliente, un proveedor, una inversión, una alianza o una entrada a un nuevo mercado.

“El nacimiento del CCCAM representa un paso para que las Cámaras de Comercio del continente pasemos de compartir desafíos a construir respuestas conjuntas y oportunidades reales para las empresas”, concluyó Claros Polanco.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá.