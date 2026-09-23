Medicina prepagada: ¿cómo elegir el plan que más se ajusta a sus necesidades?

Una mujer en etapa de gestación, una familia con hijos pequeños, un adulto independiente que busca equilibrar su vida personal y laboral o una persona mayor que quiere mantenerse activa y saludable atraviesan momentos de vida diferentes y, con ellos, también cambian sus prioridades y lo que esperan de una medicina prepagada.

El mercado ha respondido a esta diversidad con una oferta más amplia, que contempla factores como la edad, la composición familiar, los hábitos y las expectativas de cada persona. El cambio coincide, además, con un creciente interés por este tipo de alternativas: el país cerró 2025 con cerca de 1,5 millones de afiliados a planes de medicina prepagada, un 35 % más que en 2023, según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

El fenómeno se extiende a un segmento todavía mayor. Al sumar las pólizas de salud, los planes complementarios y los servicios de ambulancia, los Planes Voluntarios de Salud reunieron 4,25 millones de afiliados en 2025, frente a 3,8 millones el año anterior. Además, los ingresos relacionados con estas modalidades de aseguramiento privado rondaron los 14,5 billones de pesos en 2025 y podrían alcanzar los 16,5 billones durante este año, de acuerdo con estimaciones de la misma asociación.

En este contexto, escoger un plan de medicina prepagada supone mirar más allá del precio que, aunque importa, es apenas una parte de la decisión. Una persona que viaja con frecuencia, por ejemplo, puede priorizar la asistencia internacional; alguien que practica deporte podría fijarse en beneficios relacionados con el entrenamiento y el cuidado físico, mientras que una pareja que planea tener hijos puede prestar especial atención al acceso a especialistas y a los servicios asociados con la maternidad y el cuidado familiar.

“Hoy, uno de los grandes retos que tenemos como sector es entender que las personas no buscan necesariamente más servicios, sino soluciones que respondan mejor a sus necesidades. Por lo tanto, la conversación debe estar en cómo ofrecer alternativas que combinen protección, oportunidad y bienestar, y que le permitan a cada persona elegir de acuerdo con su momento de vida”, explicó Diego Pérez, gerente de Planes Voluntarios de Salud de Compensar.

Desde esa perspectiva, Pérez plantea cinco aspectos que conviene tener en cuenta antes de tomar la decisión de elegir un plan: cobertura, red médica, periodos de carencia, presupuesto y experiencia de atención.

En materia de cobertura, el punto de partida es revisar qué incluye cada opción y bajo qué condiciones. En cuanto a la red médica, además de conocer las instituciones disponibles, es importante verificar que tengan presencia en las ciudades y zonas donde se podría requerir atención. También están los periodos de carencia, que determinan si algunos servicios pueden utilizarse desde el inicio o si es necesario esperar un tiempo después de la contratación.

Frente al presupuesto, conviene valorar el precio con respecto al alcance de la cobertura y beneficios incluidos. Y, finalmente, la experiencia de atención puede estar determinada por aspectos como el acceso a especialistas, la atención domiciliaria, la telemedicina y otros adicionales. Su importancia dependerá de aquello que cada usuario considere más relevante al momento de contratar.

Una oferta más personalizada

A un año de salir al mercado, Compensar Medicina Prepagada fortalece su portafolio con el lanzamiento del Plan Óptimo, que se suma al Plan Ideal, con el que inició operaciones con la premisa de participar en el modelo de aseguramiento privado con opciones que permitieran complementar sus posibilidades de acceso a servicios de salud.

Los dos planes responden a una misma realidad: las prioridades en salud, el nivel de protección esperado y las posibilidades de inversión varían de una persona a otra. De ahí que cada uno tenga un alcance diferente y esté pensado para acompañar distintos perfiles y momentos de vida. “Ninguno es mejor que otro. Lo importante es que cada persona encuentre la alternativa que mejor se ajuste a lo que busca, a su estilo de vida y a su capacidad de inversión”, añadió Pérez.

A un año de salir al mercado, Compensar Medicina Prepagada fortalece su portafolio con el lanzamiento del Plan Óptimo, que se suma al Plan Ideal, con el que inició operaciones con la premisa de participar en el modelo de aseguramiento privado. Foto: Compensar - API

El Plan Óptimo está pensado para quienes buscan un equilibrio entre cobertura, tarifa y servicios más valorados. Cuenta con acceso directo a 17 especialidades médicas, hospitalización en habitación individual, atención médica domiciliaria, asistencia internacional por 30.000 USD/EUR, entre otros beneficios sujetos a las condiciones del contrato.

El Plan Ideal, por su parte, mantiene una cobertura más amplia con acceso directo a 60 especialidades médicas, habitación individual con cama para acompañante, atención oncológica integral, una bolsa anual de medicamentos por reembolso, asistencia médica internacional por 50.000 USD/EUR.

Ambos planes incluyen acceso a una red de clínicas reconocidas, infraestructura propia, odontología, apoyo diagnóstico, medicina alternativa y el Programa Personalizado de Bienestar Integral, uno de sus principales diferenciales, que articula la atención médica con la actividad física, el entretenimiento, el sano esparcimiento y el descanso. A través del acompañamiento de un coach y de una ruta personalizada, busca contribuir al equilibrio físico, mental y emocional de cada persona.

Con estos dos planes, agregó el directivo de Compensar, “se siguen ampliando las oportunidades para que las empresas interesadas en ofrecer a sus trabajadores beneficios dentro de sus esquemas de bienestar o compensación escojan el que mejor se adapte sus necesidades”

Por otro lado, el primer año de operación de su medicina prepagada también le ha permitido a Compensar identificar con mayor precisión qué buscan los afiliados y cómo utilizan el servicio. Para Pérez, escuchar esa “voz del cliente” ha sido uno de los principales aprendizajes y un insumo para ajustar procesos y avanzar en otras alternativas enfocadas en ámbitos específicos, como salud mental, longevidad, maternidad y oncología.

Esa lectura de las distintas necesidades marcará la evolución de su portafolio, avanzando en nuevas opciones para segmentos como cuidadores, millennials y adultos mayores. Una apuesta que, en últimas, busca desarrollar soluciones en línea con las distintas formas en que las personas viven, cuidan y gestionan su salud.

*Contenido elaborado con el apoyo de Compensar.