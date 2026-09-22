¿Cómo respirar correctamente al correr? Estas son cinco recomendaciones para evitar riesgos durante una carrera

Correr no consiste únicamente en alcanzar una determinada distancia o mejorar el tiempo. La forma en la que una persona respira durante el ejercicio también puede ofrecer señales sobre cómo está respondiendo su cuerpo al esfuerzo y ayudarle a reconocer cuándo debería disminuir la intensidad y evitar cualquier tipo de tragedia.

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En el marco de la campaña ‘Tu vida vale más que una carrera’, Corremitierra presentó una serie de recomendaciones de Esteban Jaramillo, especialista en respiración, dirigidas tanto a corredores experimentados como a quienes apenas comienzan a practicar esta actividad.

La principal recomendación es prestar atención a los cambios en la respiración. Cuando esta comienza a ser demasiado rápida, ruidosa o forzada, o aparece una sensación de pérdida de control, puede ser una señal para reducir el ritmo.

Cinco recomendaciones para tener en cuenta al correr

Durante esfuerzos de intensidad baja o moderada, Jaramillo recomienda intentar mantener una respiración nasal, tranquila y silenciosa mientras resulte posible. Si al aumentar el ritmo se hace necesario respirar cada vez más rápido y de manera forzada, es conveniente revisar la intensidad del ejercicio.

Otro punto es evitar llevar permanentemente el cuerpo al límite. Encontrar un ritmo que pueda sostenerse permite administrar el esfuerzo y detectar con mayor facilidad señales tempranas de agotamiento.

También resulta importante aprender a bajar el ritmo antes de llegar al agotamiento. La respiración es una de las referencias: si se pierde el control sobre ella o respirar comienza a requerir un esfuerzo excesivo, el corredor debería disminuir la intensidad.

Antes de comenzar a correr, el primer paso debería ser acudir a una valoración médica. Foto: Getty Images

La preparación previa también juega un papel importante. La recomendación es llegar adecuadamente hidratado, evitar comer en exceso antes de correr y optar por alimentos que la persona ya conozca y haya tolerado durante sus entrenamientos. Las necesidades de hidratación pueden variar dependiendo de la distancia, la temperatura, la humedad y la cantidad de sudor de cada corredor.

En esfuerzos prolongados también puede ser necesaria la reposición de electrolitos. Sin embargo, las necesidades varían entre personas y deben ajustarse a las condiciones y duración de la actividad.

Finalmente, el entrenamiento debe realizarse de forma progresiva. Una competencia, especialmente de larga distancia, no debería convertirse en el momento para descubrir hasta dónde puede llegar físicamente una persona.

En corredores con antecedentes cardiovasculares o respiratorios, síntomas durante el ejercicio o largos periodos de inactividad, la recomendación planteada por la organización es realizar previamente el chequeo médico correspondiente.

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La respiración, una señal durante el ejercicio

A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, el organismo necesita incrementar el suministro de oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Por eso, observar los cambios en la respiración puede servir como referencia para reconocer cuándo el esfuerzo está aumentando.

“La respiración debe ser una aliada durante la carrera. No se trata simplemente de correr más rápido, sino de aprender a escuchar nuestro cuerpo y entender cómo estamos respirando mientras hacemos ejercicio”, señalaron Jorge Orozco y Cristy Martínez, fundadores y directores de Corremitierra.

La recomendación es incorporar esta observación desde los entrenamientos y no únicamente el día de una competencia. Así, cada corredor puede aprender a reconocer cómo responde su organismo ante diferentes intensidades y ajustar el ritmo cuando sea necesario.

La campaña busca promover una práctica deportiva en la que el rendimiento no sea el único objetivo, sino que también se tengan en cuenta los límites individuales y las señales del organismo. Corremitierra tendrá su última parada del año en Bogotá el próximo 22 de noviembre, jornada para la cual, según la organización, las inscripciones permanecen abiertas.