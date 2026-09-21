Minsalud abre plazas profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología: de esto se trata

El Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de su Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, confirmó la apertura de la convocatoria para el cuarto proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio (SSO) de 2026.

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La jornada oficial de adjudicación de los cupos del año profesional se llevará a cabo el próximo 15 de octubre de 2026 en todo el territorio nacional.

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El llamado institucional está dirigido a los profesionales egresados de las carreras de bacteriología, enfermería, medicina y odontología que estén interesados en cumplir con este requisito legal.

De acuerdo con el reporte consolidado por las secretarías departamentales y distritales de salud, para esta cuarta fase del año se encuentran disponibles 717 plazas distribuidas en las diferentes regiones e instituciones hospitalarias del país.

Cronograma e instrucciones para la inscripción virtual

Las personas interesadas en participar en el proceso deberán realizar su trámite de inscripción formal a partir del 23 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2026.

¡Atención, profesionales de la salud!



Del 23 al 30 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el cuarto proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio – SSO 2026.



Pueden postularse profesionales de medicina, enfermería, odontología y bacteriología.… pic.twitter.com/zTjWrGHbcM — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 21, 2026

El Ministerio enfatizó que la recepción de solicitudes se adelantará exclusivamente por vía digital a través del portal oficial habilitado en la plataforma de trámites y servicios de la entidad.

Para garantizar la correcta postulación, la autoridad sanitaria instó a los aspirantes a consultar el instructivo del trámite, diligenciar el formulario web y seleccionar cinco plazas de su preferencia, organizando además los departamentos según su orden de interés.

Asimismo, los candidatos deberán adjuntar la totalidad de los soportes documentales exigidos al momento del registro en el Repositorio Institucional Digital (RID).

Canales de atención y mesa de ayuda habilitada

Con el objetivo de resolver dudas técnicas o inconsistencias durante la fase de registro, el Ministerio de Salud dispuso una Mesa de Ayuda que operará durante todo el periodo de inscripción.

La atención estará disponible de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Los profesionales podrán comunicarse a las líneas telefónicas 601 3305043 en Bogotá o a la línea gratuita nacional 01 8000 96 00 20, así como formular sus inquietudes mediante el correo electrónico institucional dispuesto por la Dirección de Desarrollo del Talento Humano.