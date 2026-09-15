Minsalud le responde a Mauricio Toro tras polémica por cirugías de reasignación de sexo a menores: no se han hecho en 10 años

Esta semana se ha generado una fuerte polémica alrededor de las cirugías de reasignación de sexo a menores de edad, por cuenta de un documental del influenciador mexicano Samuel Adrián en el que aseguraba que Colombia era un país en donde se fabricaban a niños trans, al cuestionar procedimientos para la reasignación de género en menores.

Al respecto, el congresista Mauricio Toro elevó una crítica asegurando que el documental generalizaba y exageraba la situación que realmente se vivía en el país. Este indicó que es falso que se realizaran estas cirugías a menores.

Adicional a ello, pidió al Ministerio de Salud un derecho de petición para entender si existe esta problemática. En la mañana de este 15 de septiembre, la cartera le respondió.

Esa aseguró que en los últimos 10 años no ha habido cirugía de reasignación de género ni de sexo para menores de edad.

“Se precisa además que, conforme a los lineamientos de la Guía de Práctica Clínica para la atención integral en salud y afirmación de género de personas trans, señalada en la respuesta al numeral Sexto de la presente comunicación, las cirugías de afirmación genital irreversibles están reservadas exclusivamente para personas mayores de 18 años”, detalló la cartera.

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