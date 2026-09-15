Ocho ciudadanos que estaban secuestrados por el ELN fueron rescatados en Catatumbo: De La Espriella entregó detalles de la operación

Gracias a una operación exitosa conjunta entre las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, el Gobierno de Abelardo De La Espriella logró que ocho ciudadanos colombianos que estaban secuestrados por el ELN en la región del Catatumbo recuperaran su libertad.

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“¡Ocho secuestrados rescatados en el Catatumbo! En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander”, informó el mandatario.

Según detalló De La Espriella, en la operación fueron determinantes hombres del Gaula que se insertaron en el punto objetivo y ejecutaron una “acción rápida y contundente” gracias a la cual se logró que estas ocho personas recuperaran su libertad.

El presidente volvió a mandarle un mensaje a la estructura guerrillera y dijo que los continuará combatiendo con contundencia. “Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, afirmó.

El presidente felicitó a los soldados, policías y a todas las personas de inteligencia que participaron de este operativo. “Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia. ¡En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio!“, dijo.

Desde que ganó las elecciones, el mandatario había afirmado que perseguiría a esta estructura criminal que tiene incidencia en varios departamentos del nororiente del país. Según afirmó De La Espriella, en Santander votaron masivamente por su propuesta de la “patria milagro” y por eso se comprometió con solucionar los problemas de esta tierra, especialmente en lo relacionado a seguridad.

“Verán cómo el Gobierno nacional hará de este departamento un departamento seguro y próspero en sus 87 municipios”, afirmó el mandatario.

Más allá de Santander, De La Espriella dijo que gobernara con los mandatarios locales y regionales para invertir en esta región. “Me inspiró para luchar por la libertad, la democracia y la institucionalidad de la patria”, aseguró.

La primera semana de agosto el presidente ya había autorizado un bombardeo en Tibú, Norte de Santander, contra estructuras del ELN en el que estuvieron varios integrantes del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.

De La Espriella había lanzado un ultimátum a esta guerrilla. “Le hago un llamado a este par de bandidos del frente de guerra nororiental del ELN: alias Zorrillo, del frente Camilo Torres Restrepo, y alias Volkswagen, del frente Efraín Pabón, que operan en los Santanderes. Lo he dicho y lo reitero porque el mensaje también va para ustedes: tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse”, afirmó.