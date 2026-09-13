ELN entrega prueba de supervivencia del conductor de ambulancia secuestrado en Catatumbo: esto reveló en video

El ELN difundió un video en el que aparece Jayson Bonilla, conductor de ambulancia de la ESE Norte, quien fue secuestrado el 10 de septiembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander. La grabación funciona como prueba de supervivencia y muestra al trabajador hablando sobre una relación que, según su relato, mantuvo con integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

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En el registro, Bonilla asegura que durante varios meses utilizó la ambulancia para transportar paquetes desde Cúcuta hacia Tibú. Sin embargo, afirma que inicialmente fue presionado mediante amenazas contra sus familiares.

El relato sobre las amenazas

“Mi profesión es conductor de ambulancia. Los servicios que yo le prestaba a la banda de las FARC era bajarle paquetes en ambulancia”, afirmó Bonilla en el video.

Según su versión, un hombre identificado como Pedro lo habría involucrado en esta actividad. “Yo le decía que no al principio y me amenazaron. Me mostraron una foto de un familiar, de mi papá, de mi mujer que yo no conocía”, aseguró.

#ATENCIÓN El ELN acaba de reconocer que tiene en su poder al conductor de la ambulancia del Hospital de Tibú, quien fue interceptado en la vía hacia Cúcuta el pasado jueves 10 de septiembre. Jayson Bonilla, en un video publicado por el ELN, aseguró que utilizaba la ambulancia de… pic.twitter.com/WSMjxJklhl — Manolesco (@jhonjacome) September 13, 2026

Bonilla señaló que posteriormente comenzó a hacer los recorridos y que recibió pagos por ellos. Dijo que la actividad se extendió durante unos ocho meses, con viajes que podían repetirse una o dos veces por semana.

Paquetes que, dice, nunca pudo identificar

El conductor explicó que desconocía qué había dentro de las encomiendas que transportaba. “Nunca me quisieron decir qué era hasta que me agarraron”, manifestó.

También contó que los paquetes llegaban muy envueltos y que le advertían que eran delicados. “Yo me suponía que eran drones, municiones, plata”, dijo, dejando claro que se trataba de una apreciación suya y no de algo que, según su relato, le hubieran confirmado.

Bonilla agregó que los recogía en Cúcuta y los entregaba en Tibú, donde, según dijo, algunas personas lo esperaban cerca del hospital para recibirlos.

Dice estar arrepentido

El conductor afirmó que en varias ocasiones intentó dejar de realizar los viajes, pero que recibió nuevas presiones para continuar.

“Yo me considero que actué por la plata, fui víctima, pues me amenazaron pero me ofrecieron plata y yo, claro, también por la economía lo acepté”, afirmó.

Al final del video, Bonilla expresó arrepentimiento por lo ocurrido y pidió una nueva oportunidad.

Jayson Bonilla reconoció que aceptó dinero por los viajes, pero también aseguró que recibió amenazas contra su familia Foto: Redes sociales

“Estoy muy arrepentido de todo. Pienso mucho en mis hijos. Quiero otra segunda oportunidad. Para disfrutar a mis hijos”, concluyó.

El registro termina con el mensaje de Bonilla, quien manifestó su arrepentimiento y pidió una nueva oportunidad.