Nuevo temblor sacude a Colombia hoy domingo 13 de septiembre; el sismo se sintió en varias regiones del país

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este domingo 13 de septiembre un evento sísmico registrado durante el mediodía en el departamento de Santander.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:55 p. m., con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 155 kilómetros. El epicentro se ubicó en Los Santos, Santander.

Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen seguimiento de la actividad sísmica en la zona.

Hasta el momento no se ha informado de daños materiales ni de personas afectadas por este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras.

El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La entidad recordó la necesidad de realizar una evacuación de manera rápida, pero siempre con precaución, revisando las condiciones del lugar para detectar posibles riesgos.

Durante este proceso, recomendó no utilizar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, debido a que estas zonas no garantizan mayor protección y podrían verse afectadas por la caída de elementos o daños estructurales durante un sismo.

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El SGC recordó que Colombia es una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la ocurrencia de estos fenómenos hace parte de la dinámica natural del territorio.

A través de sus publicaciones, la entidad reiteró el llamado a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de prevención y seguridad en caso de sentir un movimiento telúrico.