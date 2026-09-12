Temblor en Colombia hoy sábado 12 de septiembre de magnitud 4.6: magnitud y epicentro del sismo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un fuerte sismo que tuvo como epicentro el municipio de Istmina, Chocó, siendo las 6:16 a.m. de este sábado, 12 de septiembre.

De acuerdo con el SGC, la magnitud de ese temblor fue de 4.6., con una profundidad de 43 km.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-12, 06:16 hora local Magnitud 4.6. Profundidad 43 km, Istmina - Chocó, Colombia”, informó el SGC.

En horas de la madrugada también se registraron dos temblores de mediana magnitud.

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El primer sismo se registró a las 2:25 a.m. Su magnitud fue de 2.5 con una profundidad superficial y el epicentro fue el municipio de Uribe, Meta.

El segundo temblor, de acuerdo con el reporte del SGC, tuvo como epicentro el municipio de Saravena, Arauca, y se presentó a las 4:17 a. m.

Sobre ese sismo en Arauca, el SGC especificó que tuvo una magnitud de 2.8, también con profundidad superficial.

Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre posibles daños estructurales.

Recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato. Si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas, según el lugar en el que se encuentre: