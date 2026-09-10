Abuelos en Roldanillo, Valle del Cauca, claman ayuda para reconstruir su casa destruida por el terremoto del 10 de agosto

El pasado 10 de agosto, la vida cambió para miles de personas en Colombia, luego del fuerte terremoto que sacudió varias regiones del país, entre estas Roldanillo, municipio ubicado en el norte del Valle del Cauca.

Entre los damnificados está una familia conformada por abuelos que tenían su vivienda en el barrio Los Llanitos, en Roldanillo. Ellos vieron cómo la fuerza de la naturaleza acabó en segundos con la casa que construyeron con tanto esfuerzo durante varios años.

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“Estamos viviendo por acá en el solar de la casa en carpas, en una pesebrera, porque no tenemos en dónde vivir, porque la casa quedó totalmente destruida. Ahora yo pido que, por favor, las personas de buen corazón nos colaboren. Dios lo bendiga”, dijo en SEMANA María Gilma Caro, una de las adultas mayores que habitaban en la vivienda gravemente afectada.

En medio de su dolor por haber perdido su casa, Caro recordó que, para subsistir junto a su familia, se dedicaba a la “venta de pollitos” que luego eran vendidos. Sin embargo, ahora no lo puede hacer por la delicada situación que atraviesa.

Algunas partes de la casa destruida por el terremoto y la carpa improvisada que armaron los abuelos para dormir. Foto: Suministrada a SEMANA

En medio de esta tragedia, un grupo de jóvenes de Roldanillo, movido por el amor a su pueblo, decidió poner en marcha una iniciativa para construir varias casas en Roldanillo, entre esas, la de María Gilma Caro y su familia.

Para lograrlo, los jóvenes se encuentran recolectando recursos y materiales que les permitan cumplirles a cientos de damnificados por el terremoto el sueño de volver a reconstruir sus casas.

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“Ya tenemos una lista con la caracterización de las personas que vamos a ayudar. La idea es que nos donen, ya sea dinero o materiales. La primera familia a la que, con el poder de Dios, vamos a reconstruirle la casa, es una familia que está integrada por ocho personas; cuatro de ellas son adultos mayores que tienen algunas restricciones médicas y se les dificulta salir a trabajar. Necesitamos muchas manos solidarias y corazones bondadosos que nos quieran ayudar”, manifestó en SEMANA Natalia Varela García, una de las jóvenes que hacen parte de dicha iniciativa en Roldanillo.

Las personas que deseen realizar sus donaciones pueden comunicarse a los siguientes números: 3116548337 y 3217606786.