Corrupción en la UNGRD: orden de captura y medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González siguen vigentes

Este jueves 10 de septiembre reapareció el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Tribunal Superior ratifica que la orden de captura y la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por el escándalo de corrupción en la UNGRD siguen vigentes. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/KsrQ0gyALN — Revista Semana (@RevistaSemana) September 10, 2026

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá definió que la medida de aseguramiento privativa de la libertad y la orden de captura contra el exfuncionario siguen vigentes.

“La medida de aseguramiento sigue vigente, pero aún no ha empezado a ejecutoriarse”, señaló el magistrado ponente.

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Desde hace dos años, González Merchán se encuentra con “asilo político” en Nicaragua.

El exdirector del Dapre enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

Para la Fiscalía General, siendo director del Dapre, Carlos Ramón González fue pieza clave en el denominado “cónclave” que se realizó en la Casa de Nariño en 2023, y en el cual se dieron órdenes precisas para el desvío de millonarios contratos de la UNGRD y el pago de sobornos a congresistas.

Esto con el fin de aprobar varios proyectos en los cuales el Gobierno Petro tenía un especial interés.

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Por su poder dentro del Gobierno y la influencia en otras entidades, González les manifestó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, la necesidad de contactar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

En el escrito de acusación se señala que a Name se le entregaron 3 mil millones de pesos; mientras que Calle recibió mil millones. Esto, por las gestiones que estaban adelantando en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente.

“Incriminación política”

En varias oportunidades, el exdirector del Dapre ha señalado que su proceso penal tiene un “tinte político”, asegurando que lo han vinculado por un video sin audio y en un evento normal que se presentaba en la Casa de Nariño.

“Estoy frente a un acto de incriminación política por parte de un solo señor, que es el único que ha dicho: ‘Carlos Ramón me dijo esto’, sin probar siquiera en qué momento, cuándo y dónde, porque él habla en el mes de septiembre y jamás en el mes de septiembre yo me reuní con ese señor, jamás. Lo tengo que decir aquí ante la opinión pública”, precisó en la audiencia celebrada el pasado 24 de junio.

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En su defensa, ha cuestionado la veracidad de declaraciones hechas por Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

“Jamás me reuní con ese señor, (...) ese hecho nunca pasó. Entonces, estoy frente a un hecho de incriminación política por parte de un señor que ha reconocido públicamente todos sus delitos y que ha reconocido que se desfalcaron miles de millones de pesos, pero en los que yo no tengo nada que ver. Yo sí quiero insistir en que soy una persona inocente, que estoy siendo incriminado por un bandido confeso (...), frente al cual más bien la Fiscalía le ha dado toda la credibilidad, lo cual me parece injusto a todas luces. Muchas gracias”, concluyó.

En los próximos días se fijará la fecha para la realización de las audiencias preliminares de juicio.

Hasta la fecha, el exdirector del Dapre no cuenta con un abogado de confianza para su representación, hecho por el cual la Defensoría del Pueblo le asignó un defensor de oficio.