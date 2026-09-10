Juliana Guerrero finalmente fue condenada por cuenta de los títulos falsos que salieron de la Fundación San José y con los que intentó ocupar un viceministerio durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Mientras que Petro defendía a Juliana Guerrero, ella confesó todo y fue condenada: reviven los trinos del expresidente

La joven confesó todo y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez que, posteriormente, leyó la decisión en medio de la audiencia. “Condenar a Juliana Andrea Guerrero Jiménez como autora responsable del delito de fraude procesal, conforme al preacuerdo celebrado”, dijo el togado.

Mientras que esto sucedía, la joven, que estaba sentada, mantuvo los ojos mirando hacia abajo, con las gafas puestas. En un principio, no hizo ningún movimiento, pero esto cambió unos pocos segundos después.

La joven, de manera tranquila, subió la cara junto con la mirada y se acercó un poco más a la pantalla del computador, ya que se encontraba conectada virtualmente. Por unos pocos segundos miró fijamente a la cámara y movió un poco la boca.

Tras esto, volvió a agachar la cabeza y la mirada, mientras que el juez seguía dando a conocer su condena. “Imponiendo la sanción que corresponde al cómplice a la pena principal de 36 meses de prisión, multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante dos años y medio”, mencionó el juez.

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Al tiempo, Guerrero permaneció con la mirada gacha y prácticamente sin hacer un solo movimiento. Sin embargo, durante algunos segundos subió la mirada y nuevamente la bajó por lo menos en dos oportunidades.

Finalmente, el togado terminó de leer su decisión, la cual ha generado gran polémica, especialmente porque no pagará ningún día de cárcel. No obstante, indicó que compulsaría copias para que la Fiscalía indague si la joven incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público.