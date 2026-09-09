Juliana Guerrero, condenada por sus títulos falsos y sin pagar un día de cárcel

Un juez avaló el sorpresivo preacuerdo que firmó Juliana Guerrero con la Fiscalía General, y por medio del cual aceptó su plena responsabilidad en la obtención de dos títulos fraudulentos por parte de la Fundación Universitaria San José.

De esta forma, Juliana Guerrero recibirá una sentencia penal. Así como una inhabilidad por dos años y cinco meses para ejercer cargos o funciones públicas.

La joven de 24 años aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal.

En el preacuerdo, se modificó la condición de Guerrero en el delito imputado, pasando de autora a cómplice.

“Perdón por haberme equivocado”: Juliana Guerrero aceptó haber recibido títulos falsos para ser nombrada viceministra de las Juventudes

Teniendo en cuenta que Juliana Guerrero no cuenta con antecedentes penales o disciplinarios, y según como lo establecido en el Código Penal, la joven no pagará cárcel.

Para el juez de conocimiento, el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y Juliana Guerrero cumple con todos los requisitos que exige la ley.

Juliana Guerrero aceptó cargos por los títulos falsos de la Fundación San José. Foto: Rama Judicial

Igualmente, señaló que la joven reconoció plena y conscientemente su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

Además, de ofrecer las respectivas excusas públicas al país y a la Fundación Universitaria por los daños ocasionados.

“Es posible indicar en grado de inferencia razonable que la señora Juliana Andrea Guerrero cometió cada uno de los hechos señalados como jurídicamente relevantes”, indicó el juez.

El funcionario judicial tuvo en cuenta el hecho de que la firma del preacuerdo se presentó antes de la formalización del escrito de acusación.

Por esto, avaló la rebaja de la condena establecida en medio de la negociación entre las dos partes.

“Fue un error”

En la audiencia que se instaló en la mañana de este miércoles, Juliana Guerrero reconoció que realizó los trámites de los títulos falsos con el fin de llegar al Viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

“Sabía lo que estaba haciendo”: juez evalúa preacuerdo firmado por Juliana Guerrero y la Fiscalía General. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/9x1p9zllBV — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2026

“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida (…) y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal”, reconoció Guerrero, quien, sea dicho de paso, ocupó varios contratos en el Gobierno Petro.

El preacuerdo recibió, además, el aval de las víctimas reconocidas, es decir, la Fundación Universitaria San José.

En el acta de preacuerdo se señala que Juliana Guerrero aceptó haber publicado datos falsos en su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), al indicar que había aprobado las carreras de contaduría pública y tecnóloga en gestión contable.