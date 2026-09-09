Juliana Guerrero firmó preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su participación en la obtención de títulos falsos de la Fundación San José

Este miércoles 9 de septiembre, de manera sorpresiva, la Fiscalía General formalizó el preacuerdo que firmó en las últimas horas en contra de Juliana Guerrero por los títulos falsos de pregrado que obtuvo, al parecer de manera ilegal, de la Fundación Universitaria San José.

Exclusivo: SEMANA revela nuevas pruebas del escándalo de corrupción que comprometen a Juliana Guerrero y su hermana Verónica

La joven de 24 años reapareció en la audiencia virtual.

En medio de la instalación de la audiencia, la fiscal del caso formalizó el documento que contenía el preacuerdo, asegurando que se había firmado tras conversaciones con la defensa de Juliana Guerrero.

En el escrito de acusación, que fue revelado en exclusiva por SEMANA en julio pasado, el ente investigador advierte que Juliana Guerrero subió a mediados de 2025 dos hojas de vida muy diferentes al Departamento Administrativo de la Función Pública.

En la primera hoja de vida solamente se hacía mención a un estudio de pregrado en Contabilización de las Operaciones Comerciales que habría obtenido en 2018 y otros estudios en el SENA entre 2017 y 2018.

Sin embargo, poco después subió otra hoja de vida con los títulos de pregrado de Contaduría Pública y Contabilizaciones de las Operaciones Comerciales, los cuales habría obtenido en julio de 2025 tras aprobar once y cuatro semestres, respectivamente, en la Fundación Universitaria San José, en Bogotá.

Estos títulos eran obligatorios si quería acceder al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Sin embargo, teniendo en cuenta las pruebas recolectadas, la joven oriunda de San Onofre, Cesar, nunca pisó un salón de clases, presentó un examen ni realizó la Prueba Saber Pro, obligatoria para obtener cualquier título de educación superior.

Debido a esto, fue acusada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Junto a Guerrero, fue señalado el exsecretario general de la Fundación Universitaria, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien recientemente firmó un preacuerdo en el que aceptó su plena participación en la entrega de los dos títulos falsos.

Esta situación complica la situación jurídica de Guerrero, cuyos títulos ya fueron anulados por decisión de la junta directiva de la Fundación San José, que determinó que en ningún momento estuvo matriculada, por lo que no vio clases ni presentó exámenes.

El 22 de septiembre de 2025, Gutiérrez Martínez fue destituido por decisión de la junta directiva, al considerar que había dado su aval para la emisión de los títulos falsos de Juliana Guerrero.

Para la Fiscalía, Gutiérrez incurrió en el delito de falsedad en documento público, tras advertir que aprobó y firmó las resoluciones para convertir a la joven en profesional de la noche a la mañana.

“Hizo constar que Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. (…) consignó hechos falsos en documentos auténticos”, señaló la Fiscalía.