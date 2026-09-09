Jornada especial en Popayán: indígenas del Cauca podrán definir gratis su situación militar

El Ejército Nacional adelanta en Popayán una jornada especial para que integrantes de comunidades étnicas e indígenas del Cauca puedan definir su situación militar y obtener la libreta militar sin ningún costo.

La actividad se desarrolla en el Distrito Militar n.º 20 y, hasta el momento, ha permitido que 246 ciudadanos de diferentes cabildos adelanten el procedimiento. Entre los beneficiados se encuentran integrantes de comunidades de Totoró, El Tambo, Coconuco, Páez, Morales, Caldono y Piendamó.

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Miembros del Ejército Nacional. Foto: Álvaro Tavera

La institución advirtió que el trámite debe realizarse directamente ante las autoridades competentes y pidió evitar intermediarios o tramitadores que puedan efectuar cobros innecesarios. Para acceder al proceso, los interesados deben ser mayores de 18 años, presentar copia de la cédula y una certificación del Ministerio del Interior que acredite su pertenencia a una comunidad étnica reconocida.

La jornada busca acercar la oferta institucional a estas poblaciones y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y de formación.