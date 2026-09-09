Carlos Antonio Vélez opinó sobre la posible llegada de James Rodríguez a un club de segunda división

James Rodríguez podría llegar a un equipo de la segunda división italiana, más conocida como la Serie B, y las reacciones no se han hecho esperar. Sería un salvavidas para el capitán de la Selección Colombia, pues luego del Mundial 2026 su futuro ha sido un misterio total.

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En concreto reporta la prensa europea, que Avellino es el equipo de la segunda división italiana que busca fichar a James Rodríguez. El movimiento podría ser oficial en las próximas horas, pero mientras tanto es un rumor, aunque tome fuerza.

Se rumorea que James Rodríguez podría llegar al Avellino de la Serie B italiana. Foto: Getty Images y escudo Avellino.

Uno de los que opinó al respecto fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Por medio de su cuenta de X, citó información de la prensa italiana y dio su opinión de la posible transferencia de James Rodríguez.

Carlos Antonio Vélez: “No hay más opciones... esa o nada”

Vélez publicó una página del medio Corriere dello Sport. Es uno de los pocos que ha seguido de cerca la posible llegada de James Rodríguez al Avellino, y dio detalles reveladores del movimiento, como el tiempo de contrato y valores.

“En las próximas 48 horas se definirá todo. Lo cierto es que no hay más opciones, es esa o nada. Y, ojo… ¡no se va! Piensa ‘jugar’ la Copa América (2028). ¡El salto de calidad de la selección quedará otra vez aplazado!“, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

En las próximas 48 horas se definirá todo.. lo cierto es que

no hay más opciones.. es esa o nada! Y ojo… no se va! Piensa “jugar” la Copa América. El salto de calidad de la selección quedará otra vez aplazado! @CorSport @WinSportsTV pic.twitter.com/Ds47vyyMXb — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 9, 2026

Respecto a la información que entrega Corriere dello Sport, hablan de un posible contrato hasta junio de 2030 entre James Rodríguez y Avellino. Además, podría ser ampliado si el equipo logra el ascenso a la Serie A.

En cuanto a los valores, mencionan un contrato de 2.5 millones de euros, incluyendo bonificaciones. Además, cuentan que aunque posiblemente hubo ofertas desde la primera división, ninguna resultó “convincente”.

Por último, y conecta con parte de la opinión que entregó Carlos Antonio Vélez, cuentan que James Rodríguez tendría como principal deseo jugar la Copa América 2028 con la Selección Colombia.

Se vienen días clave en cuanto al tema, y lo cierto es que también restan un par de días para que la Selección Colombia entregue la lista de convocados para los amistosos de finales de septiembre y principios de octubre.