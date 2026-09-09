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Ídolo de Millonarios volvería como asistente de Alberto Gamero: oficialización sería pronto

Campeón de Copa y Liga con Millonarios, además de ser recordado por su bien pie y por capitanear al equipo: un ídolo albiazul regresaría a casa.

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Redacción Deportes
9 de septiembre de 2026 a las 7:35 a. m.
Alberto Gamero ya tiene definido a su nuevo asistente técnico en Millonarios.
Alberto Gamero ya tiene definido a su nuevo asistente técnico en Millonarios. Foto: Getty Images.

Parece que la expectativa llega a su fin, y Alberto Gamero ya tendría a su nuevo asistente técnico en Millonarios. De hecho, el propio entrenador samario, sin dar nombres, afirmó que estaba charlado y la oficialización sería pronto.

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Sin embargo, la prensa deportiva en Colombia reveló que el próximo asistente técnico de Millonarios será Mayer Candelo. Se trata de un ídolo de la institución, excapitán y campeón, que enamoró a la hinchada azul con actuaciones magistrales.

“No pregunten más: Mayer Candelo es el asistente técnico de Gamero en Millonarios. Ya lo saben”, reveló el periodista Gabriel Meluk en su cuenta de X.

Por su parte, Guillermo Arango, otro comunicador cercano a la información del cuadro embajador, reposteó la información de Meluk y complementó: “Mayer Candelo viajaría mañana a Bogotá para finiquitar detalles y convertirse así en el nuevo asistente técnico de Millonarios”.

Alberto Gamero ya dio pistas sobre el posible regreso de Mayer Candelo a Millonarios

El revuelo comenzó el pasado martes, 8 de septiembre, cuando Alberto Gamero habló con Win Sports y allí reveló detalles sobre su nuevo asistente técnico. Sin dar nombres, afirmó que estaba casi listo.

“Ya hoy prácticamente me confirmó la persona. Está arreglando unos papeles y, como le dije a él, que cuando estuviera aquí lo diremos porque en esto siempre se daña cualquier cosa. Esta persona tiene otra propuesta más, pero me dijo que le interesaba venir a Millonarios, estar en la institución, al lado mío”, afirmó Gamero.

Y añadió: “Es una persona que ha dirigido en el FPC. Es una persona muy carismática, querida, y seguramente nos va a caer bien tanto al equipo como al cuerpo técnico. Seguramente a la hinchada también”.

Mayer Candelo, un ídolo en Millonarios

Mayer tuvo dos etapas en Millonarios. La primera data de 2002 a 2003, y la segunda de 2011 a 2015. Fue en ese segundo momento donde Candelo se metió aún más en el corazón de los hinchas embajadores.

Hizo parte de una transformación histórica, donde Millonarios dejó atrás décadas de sequía, y con él como capitán, el club ganó la Copa Colombia 2011 y la Liga Colombiana de 2012-ll.

“Mi mar azul”, así definía Mayer a la hinchada de Millonarios, aunque también es recordado en Deportivo Cali. De hecho, como entrenador, ha dirigido al cuadro azucarero y al extinto Cortuluá.

El revuelo es total en redes y cortesía de los hinchas de Millonarios. Aplauden el regreso de Mayer Candelo, que sería oficializado muy pronto.