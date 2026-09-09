Ídolo de Millonarios volvería como asistente de Alberto Gamero: oficialización sería pronto

Parece que la expectativa llega a su fin, y Alberto Gamero ya tendría a su nuevo asistente técnico en Millonarios. De hecho, el propio entrenador samario, sin dar nombres, afirmó que estaba charlado y la oficialización sería pronto.

Anuncio oficial de Alberto Gamero sobre su asistente técnico: decisión resuena en Millonarios

Faryd Mondragón se pronunció por lo de Millonarios: habló de su arribo y la relación con Gamero

Sin embargo, la prensa deportiva en Colombia reveló que el próximo asistente técnico de Millonarios será Mayer Candelo. Se trata de un ídolo de la institución, excapitán y campeón, que enamoró a la hinchada azul con actuaciones magistrales.

“No pregunten más: Mayer Candelo es el asistente técnico de Gamero en Millonarios. Ya lo saben”, reveló el periodista Gabriel Meluk en su cuenta de X.

No pregunten más: Mayer Candelo es el asistente técnico de #Gamero en #Millonarios. Ya lo saben. — Gabriel Meluk (@MelukLoCuenta) September 8, 2026

Por su parte, Guillermo Arango, otro comunicador cercano a la información del cuadro embajador, reposteó la información de Meluk y complementó: “Mayer Candelo viajaría mañana a Bogotá para finiquitar detalles y convertirse así en el nuevo asistente técnico de Millonarios”.

Ⓜ️ Mayer Candelo viajaría mañana a Bogotá para finiquitar detalles y convertirse así en el nuevo asistente técnico de @MillosFCoficial https://t.co/0dHWCs8yiu — Guillermo Arango (@guilloarango) September 9, 2026

Licencia pro.



Muy bien por Mayer, viene con cursos y actualizado. pic.twitter.com/HRenHmQ7cg — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) September 9, 2026

Alberto Gamero ya dio pistas sobre el posible regreso de Mayer Candelo a Millonarios

El revuelo comenzó el pasado martes, 8 de septiembre, cuando Alberto Gamero habló con Win Sports y allí reveló detalles sobre su nuevo asistente técnico. Sin dar nombres, afirmó que estaba casi listo.

“Ya hoy prácticamente me confirmó la persona. Está arreglando unos papeles y, como le dije a él, que cuando estuviera aquí lo diremos porque en esto siempre se daña cualquier cosa. Esta persona tiene otra propuesta más, pero me dijo que le interesaba venir a Millonarios, estar en la institución, al lado mío”, afirmó Gamero.

Y añadió: “Es una persona que ha dirigido en el FPC. Es una persona muy carismática, querida, y seguramente nos va a caer bien tanto al equipo como al cuerpo técnico. Seguramente a la hinchada también”.

"Ya tengo a la persona que va a ser mi asistente técnico, esperando que todo se pueda dar; yo le dije a él que cuando esté aquí lo anunciaremos, pero él está feliz de estar en la institución. Es una persona que ha dirigido en el fútbol colombiano y le va a caer bien al equipo":… pic.twitter.com/qeMnqV6mDb — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026

Mayer Candelo, un ídolo en Millonarios

Mayer tuvo dos etapas en Millonarios. La primera data de 2002 a 2003, y la segunda de 2011 a 2015. Fue en ese segundo momento donde Candelo se metió aún más en el corazón de los hinchas embajadores.

Hizo parte de una transformación histórica, donde Millonarios dejó atrás décadas de sequía, y con él como capitán, el club ganó la Copa Colombia 2011 y la Liga Colombiana de 2012-ll.

“Mi mar azul”, así definía Mayer a la hinchada de Millonarios, aunque también es recordado en Deportivo Cali. De hecho, como entrenador, ha dirigido al cuadro azucarero y al extinto Cortuluá.

El revuelo es total en redes y cortesía de los hinchas de Millonarios. Aplauden el regreso de Mayer Candelo, que sería oficializado muy pronto.