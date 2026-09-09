El destino y quién recibirá la devolución de $84.000 millones provenientes de multas e infracciones de tránsito

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios restituir $84.752 millones a varias alcaldías y secretarías de tránsito distritales para que se inviertan en planes locales de seguridad vial, luego de encontrar irregularidades en su participación en multas e infracciones de tránsito.

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El fallo

La Ley 769 de 2002 especifica que Fedemunicipios recibe un 10 % del recaudo de cada comparendo de tránsito a cambio de administrar el SIMIT. Sin embargo, el magistrado concluyó que esta federación retuvo e invirtió injustificadamente estos recursos.

Estos dineros debían tener como objetivo cubrir los costos operativos del SIMIT y, una vez cubiertos, el dinero sobrante debía devolverse a las entidades distritales.

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades. Foto: Colprensa / Getty / Montaje Semana

El tribunal aseguró que esto no ocurrió y que Fedemunicipios pretendía disponer de los recursos sobrantes, por lo que falló a favor de las entidades distritales y ordenó que esta suma de dinero fuera destinada a ellas.

El dinero tiene destinos específicos

Es importante precisar que este dinero no irá a los bolsillos de los conductores sancionados y pasará de las cuentas de Fedemunicipios a la de algunas entidades estatales. Estos dineros deberán ser destinados a las distintas secretarías de movilidad involucradas con las que la entidad haya tenido relación.

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Ahora bien, estos $84.752 millones recuperados (suma a la que se adicionan los rendimientos financieros acumulados que superan los $3.000 millones) deberán destinarse de manera prioritaria a:

Programas de prevención y educación vial para reducir la siniestralidad en carreteras y cascos urbanos.

Modernización tecnológica de la infraestructura de control y monitoreo del tráfico en los municipios.

Señalización, mantenimiento crítico de corredores viales de alta accidentalidad y proyectos de mitigación para usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas).

Para garantizar la correcta ejecución y distribución del dinero, el Tribunal ordenó la creación de un comité de seguimiento integrado por representantes de Bogotá, Fedemunicipios, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

No es la primera vez

Este fallo se dio luego de que la Alcaldía de Bogotá le ganara la demanda a Fedemunicipios y que un tribunal de Cundinamarca obligara a la entidad municipal a devolver los recursos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede algo similar. En 2024, estos mismos actores protagonizaron un proceso que tuvo el mismo desenlace. Entonces, el Distrito acusó a Fedemunicipios y, en esa ocasión, la entidad se vio obligada a devolver $358.741 millones del recaudo de multas de tránsito.