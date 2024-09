Bogotá le ganó demanda a Fedemunicipios: no tendrá que pagarle $358.741 millones del recaudo de multas de tránsito

Gracias a una defensa judicial articulada entre la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, se logró demostrar que aquellas multas y sanciones que los entes territoriales recauden directamente, como es el caso de Bogotá desde hace unos años, no pueden ser objeto de un gravamen por parte de Fedemunicipios, ya que esta no está prestando ningún servicio.

En este sentido, el Tribunal manifestó que no se probó el daño antijurídico, ya que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha venido recaudando recursos sin apoyo ni cooperación del SIMIT y aquello en lo que este apoyó en su momento ya no le asiste derecho, por lo que no adeuda pago alguno.