¿Para sacar el duplicado de la licencia de conducción en Bogotá es necesario presentar pruebas? Paso a paso y requisitos

Solicitar el duplicado de la licencia de conducción en Bogotá es un trámite sencillo que se gestiona ante la Ventanilla Única de Servicios (VUS). A diferencia de la expedición por primera vez, este proceso no requiere presentar nuevamente exámenes médicos ni de conducción, aunque sí exige cumplir con una serie de requisitos fundamentales.

¿Perdió su licencia de conducción? El duplicado puede costarle más dependiendo de la ciudad donde viva

Los requisitos para realizar este trámite

Para solicitar el duplicado de la licencia —que conserva la misma fecha de vencimiento y categorías del documento original cargado en el RUNT—, el ciudadano debe cumplir los siguientes puntos:

Estar inscrito en el RUNT: la información del conductor debe figurar activa en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito.

la información del conductor debe figurar activa en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito. Paz y salvo por multas: no registrar comparendos ni infracciones pendientes de pago ante las autoridades de tránsito a nivel nacional.

no registrar comparendos ni infracciones pendientes de pago ante las autoridades de tránsito a nivel nacional. Documento de identidad original: presentar la cédula de ciudadanía (o contraseña) para colombianos, o cédula de extranjería/pasaporte vigente para extranjeros.

Ahora bien, si se está realizando este trámite por la pérdida o el hurto del trámite original, es necesario adjuntar la denuncia de la extraviación del documento.

Paso a paso para gestionar el duplicado

1. Agendamiento virtual gratuito: Ingrese al sitio web oficial de la Ventanilla Única de Servicios, cree un usuario y programe su cita en el punto de atención presencial más cercano. El agendamiento no tiene costo y no requiere intermediarios.

Ingrese al sitio web oficial de la Ventanilla Única de Servicios, cree un usuario y programe su cita en el punto de atención presencial más cercano. El agendamiento no tiene costo y no requiere intermediarios. 2. Atención presencial y validación: Acuda a la sede seleccionada el día y hora agendados con su documento de identidad. En la ventanilla se verificarán los datos biométricos e información en el sistema RUNT.

Acuda a la sede seleccionada el día y hora agendados con su documento de identidad. En la ventanilla se verificarán los datos biométricos e información en el sistema RUNT. 3. Pago de derechos del trámite: Cancele la tarifa oficial en las ventanillas bancarias del punto de atención. Para este 2026, las tarifas oficiales en Bogotá son de $266.400 para automóvil y $209.300 para motocicleta.

Cancele la tarifa oficial en las ventanillas bancarias del punto de atención. Para este 2026, las tarifas oficiales en Bogotá son de $266.400 para automóvil y $209.300 para motocicleta. 4. Entrega inmediata: Una vez procesado el pago y validada la identidad, el documento impreso se entrega el mismo día en cuestión de minutos.

La iniciativa busca promover una conducción más responsable y reducir la reincidencia de infracciones en las vías del país. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Recordar que circular sin la licencia física o digital válida acarrea la inmovilización del vehículo y la imposición de un comparendo, por lo que adelantar el trámite de duplicado de manera oportuna es la mejor opción para evitar sanciones en la vía.