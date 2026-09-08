Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, llegó al museo del Carnaval de Barranquilla y compartió con la primera dama

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo un encuentro con parte de la cultura barranquillera durante su visita a Colombia.

En la tarde de este martes, 8 de septiembre, la mujer llegó al Museo del Carnaval de Barranquilla, donde realizó un recorrido privado para conocer algunos de los elementos que hacen parte de una de las celebraciones más importantes del país.

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Dousdebes Rubio estuvo acompañada por Ana Lucía Pineda, primera dama de la República, con quien recorrió las instalaciones del museo. Además, compartió durante la visita con Katia Nule, gestora social y primera dama de Barranquilla.

A lo largo del recorrido, las visitantes pudieron conocer diferentes expresiones relacionadas con la tradición carnavalera.

Jeanette Dousdebes Rubio, Ana Lucía Pineda y Katia Nule. Foto: Carnaval de Barranquilla

Los tres pisos del museo reúnen piezas que permiten acercarse a la historia de esta festividad, entre ellas trajes utilizados por las reinas, coronas, fotografías y muestras vinculadas al trabajo de los artesanos y hacedores del Carnaval.

Más allá de la agenda diplomática de su esposo, la presencia de Jeanette en el museo permitió que tuviera un acercamiento a una de las manifestaciones culturales más representativas de la región Caribe.

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Estas son algunas de las fotografías de los momentos más importantes de la visita de Jeanette Dousdebes Rubio:

Ana Lucía Pineda, Mau Yunis y Jeanette Dousdebes Rubio. Foto: Carnaval de Barranquilla

Katia Nule y Ana Lucía Pineda. Foto: Carnaval de Barranquilla

Diana Acosta, Katia Nule y Mu Yunis. Foto: Carnaval de Barranquilla

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio. Foto: Carnaval de Barranquilla

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia. Foto: Carnaval de Barranquilla

Katia Nule, Diana Acosta y Jeanette Dousdebes Rubio. Foto: Carnaval de Barranquilla

Ana Lucía Pineda y Jeanette Dousdebes Rubio. Foto: Carnaval de Barranquilla

Mau Yunis, Katia Nule, Ana Lucía Pineda, Jeanette Dousdebes Rubio y Diana Acosta. Foto: Carnaval de Barranquilla

Katia Nule, Jeanette Dousdebes Rubio y Ana Lucía Pineda. Foto: Carnaval de Barranquilla

Katia Nule y Ana Lucía Pineda. Foto: Carnaval de Barranquilla

Katia Nule, Jeanette Dousdebes Rubio y Ana Lucía Pineda. Foto: Carnaval de Barranquilla

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio. Foto: Carnaval de Barranquilla