Ella era Juliana Ávila, corredora que murió en Medellín; habría tenido vínculo con familia del vicepresidente, José Manuel Restrepo.

El pasado lunes, 7 de septiembre, la organización de la Maratón Medellín confirmó la muerte de Juliana Ávila Sauda, corredora de 20 años que se trasladó de Bogotá a esta ciudad para participar en la carrera de 21 km.

Murió Juliana, la atleta de 20 años que sufrió un paro cardiaco en la Maratón de Medellín

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. Durante la jornada del domingo, 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21k, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”, expresó la organización.

De acuerdo con lo mencionado por Blu Radio, este fallecimiento impactaría directamente en la familia vicepresidencial de Colombia, pues Juliana habría sido pareja sentimental de Alejandro, hijo mayor del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

“Blu Radio ha confirmado que, con gran tristeza, la familia de Restrepo Céspedes ha recibido la noticia del fallecimiento en las últimas horas de Juliana Ávila Sauda, de 20 años, quien sostenía una relación sentimental con uno de los hijos del vicepresidente José Manuel Restrepo, Alejandro Restrepo Céspedes. Aunque en sus redes sociales el vicepresidente había hecho una publicación con la foto de su hijo y Juliana, por el inmenso dolor que siente la familia en el día de hoy, pero segundos después la borró”, se dijo desde la emisora.

Además, en comunicación con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se conocieron más detalles de la gravedad del problema cardiaco que sufrió la joven: “Juliana, de 20 años, tuvo tres paros cardiacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades una joven de 20 años”, dijo el mandatario.

El mensaje y la oración que, según José Manuel Restrepo, vaticinaron su llegada a la Vicepresidencia

Por último, desde la emisora señalaron que el hijo del expresidente y Juliana al parecer estuvieron disfrutando junto a la familia vicepresidencial en la Feria de las Flores que pasó hace algunas semanas.

“Lo que también hemos podido conocer en Blu Radio es que incluso Juliana y Alejandro estuvieron presentes en la última Feria de las Flores en Medellín que pasó. Estuvieron disfrutando una finca silletera en el concierto en el Atanasio Girardot en el desfile de silleteros y estuvo toda la familia. Es decir, Juliana, Alejandro y toda la familia del vicepresidente”, concluyeron.