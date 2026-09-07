Murió Juliana, la atleta de 20 años que sufrió un paro cardiaco en la Maratón de Medellín

La organización de la Maratón de Medellín confirmó este lunes, 7 de septiembre, la muerte de una corredora de 20 años que sufrió un paro cardiaco cuando corría los 21 kilómetros.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, expresó la organización.

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“Durante la jornada del domingo 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21K, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció. En este momento, nuestra prioridad es acompañar a su familia y seres queridos, brindarles todo nuestro apoyo y respetar este difícil momento”, agregó.

Además, lamentó lo sucedido. “Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr. Nos unimos de corazón a su familia y a sus seres queridos. Acompañamos su dolor con respeto, solidaridad y sinceras condolencias”.

La situación de Juliana, como se llamaba la atleta, fue revelada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, después de finalizada la competencia.

“🙏🏽Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín. Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación.🙏🏻“, escribió el mandatario, quien corrió esa misma prueba.

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La edición de 2026 de Maratón de Medellín tuvo participantes de 51 países y 364 municipios colombianos, incluidos más de 3.000 corredores internacionales. Miles de personas realizaron actividad física simultáneamente, durante varias horas y en distintos puntos de Medellín.

La prueba de 42 kilómetros en la categoría mujeres la ganó la peruana Deisy Castro, quien fue seguida por las colombianas Mildrey Echavarría y Lina Pantoja, segunda y tercera respectivamente.

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En la categoría masculina, ganó el keniata Eric Kirprono Kiptanui, seguido por su compatriota Joseph Kiptum y el colombiano Carlos Mario Patiño Barco.

En Élite Femenino, en 21 kilómetros, ocupó el primer lugar la ecuatoriana Carmen Amelia Toaquiza Iza, seguida de las peruanas Dina Velásquez Rojas y Zaida Ramos Acevedo.

Y en Élite Masculino, también en 21 kilómetros, el primer lugar fue para el peruano Jhonatan Molina, quien fue seguido por los colombianos Iván Darío González y Javier Peñaloza.